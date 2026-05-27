  • Nashik Crime The Very Woman For Whom He Left His Home Ended His Life A Shocking And Tragic End To A Live In Relationship An Incident From Nashik

Nashik Crime: जिच्यासाठी घर सोडलं, तिनेच प्रियकराला संपवलं; लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा थरारक अंत! नाशिक येथील घटना

Updated On: May 27, 2026 | 01:57 PM IST
सारांश

नाशिकमध्ये 32 वर्षीय विवाहित महिलेने आपल्या 26 वर्षीय प्रियकराचा गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. प्रियकराचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याच्या संशयातून हा कट रचण्यात आला. पोलिसांनी आरोपी महिलेसह इतर दोघींना ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

विस्तार
  • विवाहित महिला आणि तरुण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते.
  • दुसऱ्या महिलेशी संबंधांच्या संशयातून प्रियकराची हत्या.
  • पोलिसांनी आरोपी महिलेसह इतर दोघींना ताब्यात घेतले.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या 32 वर्षीय प्रेयसीने आपल्यापेक्षा सहा वर्षांनी लहान असलेल्या प्रियकराची हत्या केल्याची समोर आली आहे. या घटनेने नाशिक जिल्ह्यात एकच खळबळ उडालेली आहे. घडलेली घटना ही नाशिकच्या पेट्रोल परिसरात घडली. मात्र तिने हत्या का केली? जाणून घ्या…

काय नेमकं घडलं तरुणासोबत?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव सोनाली राजेंद्र गायकवाड (32 वर्ष) असे आहे. तर हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव पंढरीनाथ दांडगे (26 वर्ष) असे आहे. सोनाली ही विवाहित होती. या दोघांमध्ये अनेक वर्षांपासून अनैतिक संबंध होते. सोनाली सोबतचे संबंध अमोलच्या कुटुंबीयांना मान्य नव्हते. याला त्याच्या घरच्यांचा कडाडून विरोध होता. त्यामुळे अमोल ने आपले घर सोडले. तो सोनाली सोबत साळवे चाळ नवनाथ नगर इथे लिव्ह इन मध्ये राहत होता. त्याचवेळी सोनाली हिला अमोल शेठ दुसऱ्या एका बाईसोबत संबंध असल्याचे समजले. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि तिने अमोलचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तिने एक कट रचला.

अमोल हा शरीराने रांगडा होता. त्यामुळे त्याला मारण्यासाठी सोनालीने आपली जाव आणि मैत्रिणीला या कटात सामील केला. मंदाबाई गायकवाड आणि वैशाली खरात या दोघांची तिने मदत घेतली. 25 मे च्या रात्री अमोलचा या तिघींनी मिळून गळा आवळून हत्या केली. यानंतर सोनालीने अमोलला चक्कर येऊन पडल्याचा बनाव केला. एवढेच नाही तर तिने शेजाऱ्यांच्या मदतीने रुग्णालयात त्याला दाखल केले. मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र त्याच्या गळ्यावर खुणा असल्याने त्यांच्यावरून तो चक्कर येऊन पडला नाही हे डॉक्टरांच्या लक्षात आले. डॉक्टरांनी याची माहिती पोलिसांना दिली.

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. तेव्हा अमोल हा चक्कर येऊन पडला नाही तर त्याची हत्या करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले. पोलिसांनी तातडीने तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा सोनाली हिला ताब्यात घेतले. सोनालीचा तपास केला असता तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. अमोलच्या भावाने सोनालीच्या विरोधात पंचवटी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी यानुसार तिच्यावर गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिकच्या पेठरोड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव अमोल पंढरीनाथ दांडगे होते.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: प्रियकराचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याच्या संशयातून हत्या झाल्याचे समोर आले आहे.

