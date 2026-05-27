Nashik Crime: जिच्यासाठी घर सोडलं, तिनेच प्रियकराला संपवलं; लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा थरारक अंत! नाशिक येथील घटना

काय नेमकं घडलं तरुणासोबत?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव सोनाली राजेंद्र गायकवाड (32 वर्ष) असे आहे. तर हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव पंढरीनाथ दांडगे (26 वर्ष) असे आहे. सोनाली ही विवाहित होती. या दोघांमध्ये अनेक वर्षांपासून अनैतिक संबंध होते. सोनाली सोबतचे संबंध अमोलच्या कुटुंबीयांना मान्य नव्हते. याला त्याच्या घरच्यांचा कडाडून विरोध होता. त्यामुळे अमोल ने आपले घर सोडले. तो सोनाली सोबत साळवे चाळ नवनाथ नगर इथे लिव्ह इन मध्ये राहत होता. त्याचवेळी सोनाली हिला अमोल शेठ दुसऱ्या एका बाईसोबत संबंध असल्याचे समजले. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि तिने अमोलचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तिने एक कट रचला.
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू
अमोल हा शरीराने रांगडा होता. त्यामुळे त्याला मारण्यासाठी सोनालीने आपली जाव आणि मैत्रिणीला या कटात सामील केला. मंदाबाई गायकवाड आणि वैशाली खरात या दोघांची तिने मदत घेतली. 25 मे च्या रात्री अमोलचा या तिघींनी मिळून गळा आवळून हत्या केली. यानंतर सोनालीने अमोलला चक्कर येऊन पडल्याचा बनाव केला. एवढेच नाही तर तिने शेजाऱ्यांच्या मदतीने रुग्णालयात त्याला दाखल केले. मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र त्याच्या गळ्यावर खुणा असल्याने त्यांच्यावरून तो चक्कर येऊन पडला नाही हे डॉक्टरांच्या लक्षात आले. डॉक्टरांनी याची माहिती पोलिसांना दिली.
पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. तेव्हा अमोल हा चक्कर येऊन पडला नाही तर त्याची हत्या करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले. पोलिसांनी तातडीने तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा सोनाली हिला ताब्यात घेतले. सोनालीचा तपास केला असता तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. अमोलच्या भावाने सोनालीच्या विरोधात पंचवटी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी यानुसार तिच्यावर गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
धक्कादायक ! कपडे बदलताना महिलेचे अश्लील फोटो काढले; तेच दाखवून 2013 पासून लैंगिक अत्याचार केला
Ans: नाशिकच्या पेठरोड परिसरात ही घटना घडली.
Ans: मृत तरुणाचे नाव अमोल पंढरीनाथ दांडगे होते.
Ans: प्रियकराचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याच्या संशयातून हत्या झाल्याचे समोर आले आहे.