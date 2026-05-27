Beed Crime: लग्न ठरलं, तयारी झाली अन् PSI नावरदेवाने मोडलं लग्न; 20 तोळे सोनं, 10 लाख हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप

काय नेमकं प्रकरण?
पवन निंबाळकर असे या पीएसआय चे नाव आहे. याचे एका बीड जिल्ह्यातील तरुणी सोबत लग्न जुडले होते. मुलीच्या आई-वडिलांनी आयुष्यभराची कमाई, दागिने, कपडे, साखरपुडा आणि लग्नाच्या तयारीवर खर्च केले. फक्त अक्षता पडण्याचे बाकी होते.मात्र शेवटी त्यांच्या पदरी आली की फक्त फसवणूक आणि बदनामी. ऐनवेळी या पीएसआय ने लग्नाला नकार दिल्याने मुलीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
मुलीच्या आई-वडिलांनी पीएसआय आणि त्याच्या कुटुंबीयांची समजूत काढण्यासाठी त्याच्या गावी गेले होते. मात्र त्यावेळी तुमची जर लग्न करायची इच्छा असेल आणि दहा लाख रुपये हुंडा द्या अशी मागणी पीएसआय आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केली. हे ऐकून मुलीच्या कुटुंबीयांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
यानंतर मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस ठाणे गाठले. त्यांच्यासोबत घडलेला सगळा प्रकार पोलिसांना सांगितला. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेने मुलीच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे त्यांनी आता या प्रकरणी आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Ans: चकलांबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे.