  • Beed Crime Wedding Fixed Preparations Completethen Psi Groom Calls Off Marriage Accused Of Demanding 20 Tolas Of Gold And 10 Lakhs In Dowry

Beed Crime: लग्न ठरलं, तयारी झाली अन् PSI नावरदेवाने मोडलं लग्न; 20 तोळे सोनं, 10 लाख हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप

Updated On: May 27, 2026 | 09:36 AM IST
सारांश

बीड जिल्ह्यात एका PSI नवरदेवाने ऐनवेळी लग्नास नकार दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाची सर्व तयारी पूर्ण झाल्यानंतर 20 तोळे सोनं आणि 10 लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुलीकडील कुटुंबीयांनी PSI आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

  • PSI नवरदेवाने शेवटच्या क्षणी लग्न मोडल्याचा आरोप.
  • 20 तोळे सोनं आणि 10 लाख हुंड्याची मागणी केल्याचा दावा.
  • मुलीकडील कुटुंबीयांकडून पोलिसांत तक्रार दाखल.
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पीएसआय ने ऐनवेळी लग्नाला नकार दिल्याचे समोर आले आहे. त्याने हे कृत्य केवळ हुंड्यासाठी केले असे आरोप करण्यात आल्या. ही घटना बीड जिल्ह्यातील एका गावात घडली.

काय नेमकं प्रकरण?

पवन निंबाळकर असे या पीएसआय चे नाव आहे. याचे एका बीड जिल्ह्यातील तरुणी सोबत लग्न जुडले होते. मुलीच्या आई-वडिलांनी आयुष्यभराची कमाई, दागिने, कपडे, साखरपुडा आणि लग्नाच्या तयारीवर खर्च केले. फक्त अक्षता पडण्याचे बाकी होते.मात्र शेवटी त्यांच्या पदरी आली की फक्त फसवणूक आणि बदनामी. ऐनवेळी या पीएसआय ने लग्नाला नकार दिल्याने मुलीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

मुलीच्या आई-वडिलांनी पीएसआय आणि त्याच्या कुटुंबीयांची समजूत काढण्यासाठी त्याच्या गावी गेले होते. मात्र त्यावेळी तुमची जर लग्न करायची इच्छा असेल आणि दहा लाख रुपये हुंडा द्या अशी मागणी पीएसआय आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केली. हे ऐकून मुलीच्या कुटुंबीयांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

यानंतर मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस ठाणे गाठले. त्यांच्यासोबत घडलेला सगळा प्रकार पोलिसांना सांगितला. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेने मुलीच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे त्यांनी आता या प्रकरणी आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात आरोपी कोण आहे?

    Ans: पवन निंबाळकर नावाच्या PSIवर आरोप करण्यात आले आहेत.

  • Que: मुलीकडील कुटुंबीयांनी कोणता आरोप केला?

    Ans: हुंड्यासाठी लग्न मोडून फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: या प्रकरणी काय कारवाई झाली?

    Ans: चकलांबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे.

May 27, 2026 | 09:35 AM

Beed Crime: लग्न ठरलं, तयारी झाली अन् PSI नावरदेवाने मोडलं लग्न; 20 तोळे सोनं, 10 लाख हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप

