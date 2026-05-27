  Beed Crime Married Life Ends In Just 12 Days Newlywed Talathi Commits Suicide By Hanging

Beed Crime: अवघ्या १२ दिवसांत संसार संपला! नवविवाहित तलाठ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

Updated On: May 27, 2026 | 09:15 AM IST
बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे अवघ्या 12 दिवसांपूर्वी विवाह झालेल्या गणेश कोळी या तरुण तलाठ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पत्नी ड्युटीवर असताना त्यांनी भाड्याच्या खोलीत टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.

  • अंबाजोगाईत नवविवाहित तलाठ्याची आत्महत्या.
  • लग्नाला अवघे 12 दिवस झाले होते.
  • आत्महत्येमागचे कारण अद्याप अस्पष्ट; पोलिस तपास सुरू.
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित तलाठी तरुणांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई शहरात घडली. त्या तरुणाची पत्नी ड्युटीवर गेली असताना त्याने भाड्याच्या खोलीत असलेले लोखंडी हूकाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव गणेश दत्तू कोळी असे आहे. ते चंद्रपूर महोत्सव विभागात तलाठी पदावर कार्यरत होते. तर त्यांची पत्नी अंबाजोगाई येथील अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील फॉरेन्सिक विभागात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहे. अवघे बारा दिवसांपूर्वीच मृत गणेश कोळी यांचा विवाह झाला होता. हे दोघेही अंबाजोगाईतील मोरेवाडी या ठिकाणी भाड्याने खोली घेऊन राहत होते.

त्यांची पत्नी ड्युटीवर गेली असताना गणेश यांनी खोलीतील लोखंडी हुकाला दोरी बांधून गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. आत्महत्या मागचे नेमके कारण अध्याप स्पष्ट झाले नसून पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप

 बीड शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवैध दारू दुकानात काम करणाऱ्या एका तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्यावर जशी मारहाण करण्यात आली तशीच मारहाण या प्रकरणातील तरुणावर देखील करण्यात आल्याचे आरोप नातेवाईकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. घडलेली घटना शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालपिल परिसरात घडली.

उमेश दळवी असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. उमेश दळवी चे मारहाणीतील गंभीर अवस्थेतील फोटो समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात वायरल होत आहेत. आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी पिढीतेचा कुटुंबीयांनी केली आहे. जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा इशारा कुटुंबीयांनी दिला आहे. पीडित कुटुंबीयांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या मागणीसाठी ठिय्या दिला. या प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप देखील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

उमेश दळवी यांचा मृतदेह सध्या बीडच्या शासकीय रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. या हत्यानंतर बीडमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये भीती आणि संताप व्यक्त केला जातो.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव गणेश दत्तू कोळी आहे.

  • Que: गणेश कोळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते?

    Ans: ते चंद्रपूर महसूल विभागात तलाठी पदावर कार्यरत होते.

  • Que: घटना घडली तेव्हा पत्नी कुठे होती?

    Ans: पत्नी ड्युटीवर गेली असताना ही घटना घडली.

Published On: May 27, 2026 | 09:15 AM

निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! जंगलात फिरताना दिसला पांढरा हरीण, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला VIDEO

Maharashtra Breaking News Updates Today: पुण्यात डिझेलचे दर भडकले;  प्रति लिटर ४ रुपयांहून अधिकची वाढ

Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योग, या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Share Market Today: बाजारात कोणते शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Dinvishesh : स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या २७ मे चा इतिहास

Numberlogy: पद्मिनी एकादशीच्या दिवशी या मुलांकाच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

