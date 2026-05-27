Beed Crime: अवघ्या १२ दिवसांत संसार संपला! नवविवाहित तलाठ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव गणेश दत्तू कोळी असे आहे. ते चंद्रपूर महोत्सव विभागात तलाठी पदावर कार्यरत होते. तर त्यांची पत्नी अंबाजोगाई येथील अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील फॉरेन्सिक विभागात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहे. अवघे बारा दिवसांपूर्वीच मृत गणेश कोळी यांचा विवाह झाला होता. हे दोघेही अंबाजोगाईतील मोरेवाडी या ठिकाणी भाड्याने खोली घेऊन राहत होते.
त्यांची पत्नी ड्युटीवर गेली असताना गणेश यांनी खोलीतील लोखंडी हुकाला दोरी बांधून गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. आत्महत्या मागचे नेमके कारण अध्याप स्पष्ट झाले नसून पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप
बीड शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवैध दारू दुकानात काम करणाऱ्या एका तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्यावर जशी मारहाण करण्यात आली तशीच मारहाण या प्रकरणातील तरुणावर देखील करण्यात आल्याचे आरोप नातेवाईकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. घडलेली घटना शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालपिल परिसरात घडली.
उमेश दळवी असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. उमेश दळवी चे मारहाणीतील गंभीर अवस्थेतील फोटो समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात वायरल होत आहेत. आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी पिढीतेचा कुटुंबीयांनी केली आहे. जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा इशारा कुटुंबीयांनी दिला आहे. पीडित कुटुंबीयांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या मागणीसाठी ठिय्या दिला. या प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप देखील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
उमेश दळवी यांचा मृतदेह सध्या बीडच्या शासकीय रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. या हत्यानंतर बीडमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये भीती आणि संताप व्यक्त केला जातो.
Ans: मृत तरुणाचे नाव गणेश दत्तू कोळी आहे.
Ans: ते चंद्रपूर महसूल विभागात तलाठी पदावर कार्यरत होते.
Ans: पत्नी ड्युटीवर गेली असताना ही घटना घडली.