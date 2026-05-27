Summer Internship 2026: ‘नायलेट’ची समर इंटर्नशिप २०२६ जाहीर; बीटेक आणि बीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी!

NIELIT Summer Internship 2026: महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या बीटेक, एमटेक, बीएससी आणि एमएससीच्या विद्यार्थांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच ‘नायलेट’ने (National Institute of Electronics & Information Technology – NIELIT) समर इंटर्नशिप २०२६ प्रोग्रामसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.
हा ऑनलाईन इंटर्नशीप प्रोग्राम असेल, जो प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर आणि टेक्नॉलॉजीशी संबंधित कौशल्ये (Skills) विकसित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ मे २०२६ आहे. ही इंटर्नशिप २ महिने चालणार असून केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Electronics and Information Technology) सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे.
या इंटर्नशिप दरम्यान निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना व्हीएलएसआय चिप डिझाईन (VLSI Chip Design), एम्बेडेड सिस्टिम (Embedded Systems), सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी आणि इतर तांत्रिक विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय सहभागी विद्यार्थ्याना आरटीएल (RTL) आणि आयपी (IP) इंटिग्रेशन, सिंथेसिस, फिजिकल डिझाईन, सबसिस्टम इंटिग्रेशन आणि डीबग यांसारख्या गोष्टीं प्रत्यक्षात अनुभवाद्वारे शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
हा पूर्णवेळ ऑनलाईन प्रोग्राम असून याचा कालावधी ५ जून ते ३१ जुलै २०२६ असा असणार आहे. विद्यार्थ्याला अधिकअधिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनुभव देणे. जेणेकरून ते उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार स्वत:ला तयार करू शकतील. असा कार्यक्रमाचा हेतू आहे.
या इंटर्नशिपसाठी काही शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. या इंटर्नशिप प्रोग्रामसाठी बीटेक (B.Tech), एमटेक (M.Tech), बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स (B.Sc Electronics) आणि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स (M.Sc Electronics) चे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
इच्छुक विद्यार्थी ‘नायलेट’च्या अधिकृत वेबसाईटवर (NIELIT Official Website) जाऊन आपले नाव, कॉलेज कोर्स आणि इतर आवश्यक माहिती भरून अर्ज करू शकतात. अर्ज केलेल्या उमेद्वारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि शॉर्टलिस्टिंग केल्यानंतर त्यांची इंटर्नशिपसाठी निवड केली जाईल.
