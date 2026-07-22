नवी मुंबई पालिकेचा मोठा निर्णय! मार्केटमधील ३०% जागा महिला बचतगटांसाठी राखीव

BEST कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; 15 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन
प्रस्तावावर सदस्यांनी मांडली मते
महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधार देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या समाजविकास विभागाने नव्या कल्याणकारी योजनांचा प्रस्ताव तयार केला असून २१ जुलै रोजी महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. महिला बचत गटांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत, ज्येष्ठ व एकल महिलांसाठी निर्वाहभत्ता, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, महिलांसाठी रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण या योजनांवर उपमहापौर दशरथ भगत, नगरसेविका अॅड. अपर्णा गवते, नगरसेविका नेत्रा शिर्के, नगरसेविका माधुरी सुतार, शिवसेना गट नेते मनोज हळदणकर, नगरसेवक जगदीश गवते आदी सदस्यांनी मते मांडली.
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वयोमर्यादेत वाढ; ६० वर्षांऐवजी ७५ वर्षे
आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी ६० वर्षांवरील विधवा, घटस्फोटित आणि एकल महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्यात येणार असून ६० वर्षाची वयोमर्यादा आता ७५ वर्षे करण्यात आली असून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातदेखील वाढ करून २० हजार करण्यावर मांडलेल्या सूचना, खाजगी शाळेप्रमाणे विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र देणे, तृतीयपंथींना टेलरिंग प्रशिक्षण उत्पादन साधने देणे, देहविक्री करणाऱ्या महिलांना स्वावलंबी करणे, परिवहन सेवेत ४०० महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा तसेच विद्याथ्यांना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून करून देणे या सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन ऑगस्टपासून अमलबजावणी करणार असल्याचे आयुक्तांनी सभागृहाला सांगितले. यावेळी महासभेत बोलताना शिवसेना नगरसेविका सरोज पाटील यांनी ‘विधवांना लवकरच पेंशनचा लाभ’ या दै. नवराष्ट्रने दिलेल्या वृत्ताचे कात्रण सभागृहात झळकावत नवराष्ट्रचे आभार मानले.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)