Satara Crime: कराडमध्ये अभियंत्याचा ‘अपघात’ नव्हे तर कट! पत्नी आणि मेहुण्यानेच रचला घातपात; CCTV समोर

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काय नेमकं प्रकरण?
लक्ष्मण मंडले असे अभियंत्याचे नाव होतं. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील येथे मृदू व जलसंधारण विभागात ते कार्यरत होते. लक्ष्मण मंडले याना पहाटे साडेपाच वाजता कराड शहरातील यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय हॉल समोर सुमारास एका भरधाव चारचाकी कारणे उडवले होते. दोन वेळा त्यांच्या अंगावरून कार घालवली होती. त्यानंतर कार चालकाने त्यांच्याकडे असलेली बॅग घेतली आणि कारसह तो पसार झाला. या घटनेचा सीसीटीव्ही आता समोर आला आहे.
यामध्ये अभियंत्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. कार चालकाने पलायन केल्याने हा अपघात की घातपात असा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र कराड शहर पोलिसांनी १२ तासाच्या आत या घटनेचा उलगडा केला. हा अपघात नसून घातपात असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. आरोपी दुसरा तिसरा कोणी नसून मृतकाची पत्नी सुरेखा आणि मेहुणा संग्राम आहे. पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. अभियंता लक्ष्मण मंडले हे कराड तालुक्यातील मनव गावचे असून त्यांनी महाबळेश्वर कराड येथे काम केले आहे.
साताऱ्यात भीषण दुर्घटना! आयशर टेम्पो धरणाकडे पलटून एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू
सातारा येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उरमोडी धरणालगत असलेल्या गावात आयशर टेम्पोचा हॅन्डब्रेक चुकून निघाल्याने अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन महिलांसह एका बालिकेचाही मृत्यू झालेला आहे. या अपघाताने अडागळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
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Ans: लक्ष्मण मंडले असे मृत अभियंत्याचे नाव होते.
Ans: सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.
Ans: अभियंत्याची पत्नी सुरेखा आणि मेहुणा संग्राम यांना ताब्यात घेतले आहे.