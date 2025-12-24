Mumbai Crime News : बिर्याणीने घेतला पत्नीचा जीव! जेवणात मीठ जास्त झालं म्हणून इंजिनिअरनं केली २० वर्षीय पत्नीची हत्या

मृत नाझिया परवीनच्या कुटुंबाने पोलिसांना सांगितले की, हे फक्त एक रात्रीचे स्टँड नव्हते. नाझिया आणि मंझरने दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रेमविवाहातून लग्न केले होते. परंतु लग्नानंतर लगेचच मंझरची वागणूक बदली. क्षुल्लक कारणांवरून नाझियावर वारंवार हल्ला करायचा. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मंझरने त्याच्या क्रूरतेचीही मर्यादा ओलांडली होती, नाझियाला इतक्या गंभीर मारहाण केली की तिचा दात तुटला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १९ डिसेंबर रोजी रात्री १० वाजता गोवंडी येथे ही घटना घडली. मंजरणे पत्नीने बनविलेल्या जेवणावर नाराजी व्यक्त केली. तिनं बनविलेली बिर्याणी बेचव होती आणि त्यात जास्त मीठ पडलं होतं, असा त्याचा आक्षेप होता. यामुळं दोघांमध्ये भांडण सुरू झालं. शाब्दिक बाचाबाची सुरू असताना मंजरचा राग अनावर झाला आणि त्याने पत्नीचं डोकं भिंतीवर आदळलं. त्यात तिला जबर दुखापत होऊन तिचा मृत्यू झाला.
या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजी नगर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि बीएनएसच्या संबंधित कलमांखाली आरोपी पतीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी मंझर इमाम हुसेनला अटक केली आहे आणि पुढील कारवाई करत आहेत.