Mumbai Crime News : बिर्याणीने घेतला पत्नीचा जीव! जेवणात मीठ जास्त झालं म्हणून इंजिनिअरनं केली २० वर्षीय पत्नीची हत्या

बिर्याणीत जास्त मीठ पडल्यामुळे पतीने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. बिर्याणीत जास्त मीठ टाकल्याने पती संतापला आणि त्याने पत्नीचा जीव घेतल्याची घटना मुंबईत घडली.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:18 PM
  • मुंबईतून धक्कादायक घटना समोर
  • रक्तरंजित संघर्षाचे कारण फक्त “बिर्याणी”
  • आरोपी पती मंझर इमाम हुसेनला अटक
Mumbai Crime News Marathi : मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर येते, मुंबईतून एका नात्यातील हत्येचा एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. बैंगणवाडी परिसरात एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची निर्घृण हत्या केली. धक्कादायक म्हणजे या रक्तरंजित संघर्षाचे कारण फक्त “बिर्याणी” असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांनी कारवाई करून आरोपी पती मंझर इमाम हुसेनला अटक केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मृत नाझिया परवीनच्या कुटुंबाने पोलिसांना सांगितले की, हे फक्त एक रात्रीचे स्टँड नव्हते. नाझिया आणि मंझरने दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रेमविवाहातून लग्न केले होते. परंतु लग्नानंतर लगेचच मंझरची वागणूक बदली. क्षुल्लक कारणांवरून नाझियावर वारंवार हल्ला करायचा. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मंझरने त्याच्या क्रूरतेचीही मर्यादा ओलांडली होती, नाझियाला इतक्या गंभीर मारहाण केली की तिचा दात तुटला.

जेवणाच्या वेळी वाद जीवावर बेतला

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १९ डिसेंबर रोजी रात्री १० वाजता गोवंडी येथे ही घटना घडली. मंजरणे पत्नीने बनविलेल्या जेवणावर नाराजी व्यक्त केली. तिनं बनविलेली बिर्याणी बेचव होती आणि त्यात जास्त मीठ पडलं होतं, असा त्याचा आक्षेप होता. यामुळं दोघांमध्ये भांडण सुरू झालं. शाब्दिक बाचाबाची सुरू असताना मंजरचा राग अनावर झाला आणि त्याने पत्नीचं डोकं भिंतीवर आदळलं. त्यात तिला जबर दुखापत होऊन तिचा मृत्यू झाला.

Thane Crime: पत्नी नांदायला येत नाही म्हणून दारुड्या जावयाचा हैदोस; सासू-सासऱ्यांना लाकडी फळीने बेदम मारहाण

जखम आणि जास्त रक्तस्त्राव मृत्यू

पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार घटनेच्या रात्री २० डिसेंबर रोजी, नाझियाने घरी बिर्याणी बनवली होती. मंझर जेवायला बसला तेव्हा तिने बिर्याणीतील खारटपणावरून वाद सुरु झाला. वाद इतका वाढला की मंझरचा राग सुटला आणि त्याने नाझियाचे डोके भिंतीवर आपटले. डोक्याला गंभीर दुखापत आणि जास्त रक्तस्त्राव झाल्यामुळे नाझियाचा जागीच मृत्यू झाला.

पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक

या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजी नगर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि बीएनएसच्या संबंधित कलमांखाली आरोपी पतीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी मंझर इमाम हुसेनला अटक केली आहे आणि पुढील कारवाई करत आहेत.

Pune Crime: प्रेमप्रकरणाच्या वादातून कात्रजमध्ये तरुणाची निर्घृण हत्या, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Published On: Dec 24, 2025 | 05:18 PM

