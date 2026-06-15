Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Varanasi Crime 19 Year Old Female Student Left With Her Tiffin And Returned As A Corpse What Happened Inside The Boys Hostel During Those Two Hours

Varanasi Crime: 19 वर्षीय विद्यार्थिनी टिफिन घेऊन गेली अन् मृतदेह बनून परतली; दोन तास बॉयज हॉस्टेलमध्ये काय घडलं?

Updated On: Jun 15, 2026 | 04:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाराणसीतील महाविद्यालयाच्या बॉईज हॉस्टेलच्या पायऱ्यांवर 19 वर्षीय विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. ती डबा घेऊन हॉस्टेलमध्ये गेली होती. घटनास्थळी काही औषधांचे रॅपर्स आढळले असून पोलिसांनी मोबाईल, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बॉईज हॉस्टेलच्या पायऱ्यांवर विद्यार्थिनी बेशुद्ध अवस्थेत आढळली.
  • घटनास्थळी काही औषधांचे रॅपर्स सापडल्याने संशय वाढला.
  • पोलिसांनी मोबाईल, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्ही तपास सुरू केला.
वाराणसी: वाराणसी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वाराणसीतील एका महाविद्यालयाच्या बॉईज हॉस्टेल परिसरात 19 वर्षीय विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हॉस्टेलच्या पायऱ्यांवर ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आल्यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र डॉक्टरांनी तपासणी करून तिला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे. (Varanasi Crime)

नेमकं काय घडलं ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनी ही महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती आणि कॉलेज परिसरातील सरकारी क्वार्टरमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत राहत होती. घटनेच्या दिवशी ती बॉईज हॉस्टेल परिसरात डबा घेऊन गेल्याचे समोर आले आहे. (Varanasi Crime)मात्र ती कोणाला भेटण्यासाठी गेली होती आणि तेथे नेमकं काय घडलं, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. काही माहितीनुसार ती जवळपास दोन तास हॉस्टेल परिसरात होती, त्यामुळे पोलिस विविध शक्यतांचा तपास करत आहेत. (Varanasi Crime)

औषधांचे रॅपर्स आढळले…

घटनास्थळाजवळ काही औषधांचे रॅपर्स आढळून आल्याने पोलिसांचा संशय अधिक वाढला आहे. हे साहित्य फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून त्याचा मृत्यूशी काही संबंध आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच विद्यार्थिनीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला असून तिचे कॉल डिटेल्स तपासले जात आहेत. हॉस्टेल परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही चौकशी सुरू आहे.(Varanasi Crime)

Saswad gutkha Raid : सासवडमध्ये ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई; गुटखा विक्रीचे दुकान सील

पोलीस तपास सुरु

या प्रकरणात काही विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अद्याप कोणताही निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.(Varanasi Crime)

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सहाय्यक पोस्टमास्तरची आत्महत्या; सुसाईड नोटमधून तरुणाची आर्त हाक

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २६ वर्षीय सहाय्यक शाखा पोस्टमास्तरने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने तीन पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली. या चिठ्ठीत त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर वारंवार मानसिक छळ आणि पैशांची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. माझ्या मृत्यूनंतर दोषींना शिक्षा होईपर्यंत माझ्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करू नका, अशी आर्त हाकही त्याने या चिठ्ठीत आपल्या कुटुंबीयांना दिली आहे. या सुसुईड नोटमुळे खळबळ उडाली आहे. ही घटना उत्तरप्रदेश येथील मैनपुरी जिल्ह्यात घडली.

Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विद्यार्थिनी कुठे आढळून आली?

    Ans: ती बॉईज हॉस्टेलच्या पायऱ्यांवर बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आली.

  • Que: पोलिसांना घटनास्थळी काय आढळले?

    Ans: घटनास्थळी काही औषधांचे रॅपर्स आढळून आले आहेत.

  • Que: पोलिस तपासात कोणत्या गोष्टींची चौकशी करत आहेत?

    Ans: मोबाईल कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि विद्यार्थ्यांची चौकशी केली जात आहे.

Web Title: Varanasi crime 19 year old female student left with her tiffin and returned as a corpse what happened inside the boys hostel during those two hours

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद
1

Satara Crime: दहिवडी पोलिसांची मोठी कारवाई; कंपनीचे अॅल्युमिनियम तारा चोरणारे चार आरोपी गोंदियातून जेरबंद

Bengaluru Crime: मी तुझ्या मुलीला मारलं…; प्रियकराने प्रेयसीची केली हत्या; मृतदेहाशेजारीच बेशुद्ध अवस्थेत सापडला
2

Bengaluru Crime: मी तुझ्या मुलीला मारलं…; प्रियकराने प्रेयसीची केली हत्या; मृतदेहाशेजारीच बेशुद्ध अवस्थेत सापडला

Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार
3

Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार
4

Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Varanasi Crime: 19 वर्षीय विद्यार्थिनी टिफिन घेऊन गेली अन् मृतदेह बनून परतली; दोन तास बॉयज हॉस्टेलमध्ये काय घडलं?

Varanasi Crime: 19 वर्षीय विद्यार्थिनी टिफिन घेऊन गेली अन् मृतदेह बनून परतली; दोन तास बॉयज हॉस्टेलमध्ये काय घडलं?

Jun 15, 2026 | 04:16 PM
Lanka Premier League ला कोट्यवधी डॉलर्सचे बळ! नॅसडॅक-लिस्टेड कंपनीकडून आयपीजी ग्रुपला धोरणात्मक निधी

Lanka Premier League ला कोट्यवधी डॉलर्सचे बळ! नॅसडॅक-लिस्टेड कंपनीकडून आयपीजी ग्रुपला धोरणात्मक निधी

Jun 15, 2026 | 04:12 PM
झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

झाडांना जास्त प्रमाणात फळे-फुले लागणं असू शकते दुष्काळाची चाहूल! जाणून घ्या ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ची रंजक गोष्ट

Jun 15, 2026 | 04:12 PM
ST Workers Protest : ‘एसटी ही गोमाता, अर्थखाते गोचीड’; एसटी कर्मचाऱ्यांचा घंटानाद आंदोलनातून सरकारवर हल्लाबोल

ST Workers Protest : ‘एसटी ही गोमाता, अर्थखाते गोचीड’; एसटी कर्मचाऱ्यांचा घंटानाद आंदोलनातून सरकारवर हल्लाबोल

Jun 15, 2026 | 04:10 PM
Job Marriage Rules: ‘या’ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रेनिंगदरम्यान लग्न करायला बंदी; नियम तोडल्यास मोजावी लागते मोठी किंमत!

Job Marriage Rules: ‘या’ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रेनिंगदरम्यान लग्न करायला बंदी; नियम तोडल्यास मोजावी लागते मोठी किंमत!

Jun 15, 2026 | 04:08 PM
Ramayan Lessons: रावणाच्या लंकेतील 3 ज्ञानी, अधर्माच्या संगतीत असूनही कधीच सोडली नाही धर्माच्या सत्याची कास

Ramayan Lessons: रावणाच्या लंकेतील 3 ज्ञानी, अधर्माच्या संगतीत असूनही कधीच सोडली नाही धर्माच्या सत्याची कास

Jun 15, 2026 | 04:04 PM
‘Dhamaal 4’चं ‘फुलौरी बिना चटणी’ गाणं रिलीज; अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि अरशद वारसींचा भन्नाट अंदाज

‘Dhamaal 4’चं ‘फुलौरी बिना चटणी’ गाणं रिलीज; अजय देवगण, रितेश देशमुख आणि अरशद वारसींचा भन्नाट अंदाज

Jun 15, 2026 | 04:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा