Satara Rain: शिवडे येथे उत्तर मांड नदीच्या पुलावरून पाणी; वाहतूक बंद, उंब्रज परिसरात मुसळधार पावसाचा तडाखा

उंब्रज/प्रतिनिधी : शुक्रवारी पहाटेपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने उंब्रजसह परिसराला चांगले झोडपून काढले. दुपारी एक वाजेपर्यंत पावसाची संततधार सुरू होती. मुसळधार पावसाने उंब्रज परिसरातील वराडे, तासवडे, बेलवडे हवेली, तळबीड, कोर्टी, पेरले, भोसलेवाडी, भुयाचीवाडी, इंदोली तसेच चोरे परिसरातील ओढ्या नाल्यांना खळखळून पाणी वाहू लागले असून कृष्णा,तारळी, उत्तर मांड नद्यांसह अनेक ओढे नाले, दुथडी भरून वाहू लागले आहेत.
उत्तर मांड नदीला पावसाने मोठ्या प्रमाणावर पाणी आल्याने शिवडे गावच्या पश्चिम भागात भवानवाडी रोडला पाणी रस्तापर्यत आले आहे. या पाण्यात अनेक वीट भट्ट्या, इमारत, निरंकारी भवन, पिके यांना पाण्याचा वेढा पडला आहे. शिवडे ते उंब्रज जोडणाऱ्या उत्तर मांड नदीवरील जुन्या नदीच्या पुलावरून दुपारी साडेबारा नंतर पाणी वाहू लागल्याने या पुलावरील वाहतूक बंद झाली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव उंब्रज पोलिसांकडून येथे बॅरिगेट लावण्यात आले आहेत.
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दरम्यान उंब्रज येथे राज्य मार्ग रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. ऐन पावसाळ्यात सुरू असलेल्या या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करण्यात आल्याने उंब्रज येथे पाण्याचे तलाव निर्माण होवून दिवसभर वाहतुकीस प्रचंड अडथळा निर्माण झाला आहे. आशियाई महामार्गवर व सेवा रस्त्यावर ठिकठिकाणी पाणी साचून वाहतूकीस अडथळा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
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