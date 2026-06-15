Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Arrested The Accused Who Had Fled After Opening Fire On Them

पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले

Updated On: Jun 15, 2026 | 05:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिघी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गोळीबार करून पोलिसांना चकवा देणारा आणि तब्बल ७० पेक्षा जास्त गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या मुख्य आरोपीला पोलिसांच्‍या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने बेड्या ठोकल्‍या आहेत.

पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; 'या' भागात सापळा रचून पकडले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, खुनाचा प्रयत्न, गोळीबार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. अशातच आता दिघी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गोळीबार करून पोलिसांना चकवा देणारा आणि तब्बल ७० पेक्षा जास्त गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या मुख्य आरोपीला पोलिसांच्‍या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने बेड्या ठोकल्‍या आहेत.

 

शेखर संभाजी जाधव (वय २५, रा. लातूर) असे अटक केलेल्‍या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून ५१ हजार रुपये किमतीचे एक देशी बनावटीचे पिस्टल आणि एक जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात १३ मे रोजी आरोपी शेखर जाधव आणि त्याच्या इतर ३ साथीदारांनी फायरिंग करून खुनाचा प्रयत्न केला होता. गुन्हा केल्यापासून हे सर्व आरोपी फरार होते.

​आरोपींचा माग काढत असताना १६ मे रोजी मुख्य आरोपी शेखर जाधव आणि मुस्तफा (उर्फ भाईजान) हे रांजणगाव (पुणे ग्रामीण) परिसरात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली. त्यानुसार पोलीस पथक त्यांना पकडण्यासाठी गेले असता, आरोपींनी थेट पाठलाग करणाऱ्या पोलीस पथकावरच गोळीबार केला आणि उसाच्या शेताचा फायदा घेत तिथून पळ काढला. याप्रकरणी रांजणगाव पोलीस ठाण्यातही त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणि गोळीबाराचा दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

​१४ जून २०२६ रोजी संध्याकाळी पावणेआठच्या सुमारास आरोपी शेखर जाधव हा दिघीतील मोझे शाळेसमोरील मोकळ्या मैदानात येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. सहायक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग देवकाते यांच्या पथकाने तात्काळ या परिसरात सापळा रचला. आरोपी तिथे येताच पोलिसांनी त्‍याला ताब्यात घेतले. झडती घेतली असता त्याच्याकडे १ पिस्टल आणि जिवंत काडतूस आढळून आले.

हे सुद्धा वाचा : भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी खुले, ऑनलाईन पास अनिवार्य; पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

ही कामगिरी पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, अपर आयुक्त सारंग आवाड, उपायुक्त रोहिदास पवार, सहायक आयुक्त डॉ. विशाल हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय चव्हाण, सहायक निरीक्षक पांडुरंग देवकाते, गोरक्षनाथ बालवडकर, उपनिरीक्षक महेश खांडे यांच्‍या पथकाने केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : युट्यूबवरील गाण्यावर नृत्य; विश्रांतवाडीतील विद्यार्थ्यांना सत्र न्यायालयाचा मोठा दिलासा

Web Title: The police have arrested the accused who had fled after opening fire on them

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 05:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saswad gutkha Raid : सासवडमध्ये ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई; गुटखा विक्रीचे दुकान सील
1

Saswad gutkha Raid : सासवडमध्ये ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई; गुटखा विक्रीचे दुकान सील

Pune News : युट्यूबवरील गाण्यावर नृत्य; विश्रांतवाडीतील विद्यार्थ्यांना सत्र न्यायालयाचा मोठा दिलासा
2

Pune News : युट्यूबवरील गाण्यावर नृत्य; विश्रांतवाडीतील विद्यार्थ्यांना सत्र न्यायालयाचा मोठा दिलासा

Otur News : तीन मुलांसह बेपत्ता झालेली महिला सापडली; ओतूर पोलिसांची कामगिरी
3

Otur News : तीन मुलांसह बेपत्ता झालेली महिला सापडली; ओतूर पोलिसांची कामगिरी

Pune Crime : तरुणाकडून दहा लाखांचा गांजा जप्त; रेंजहिल्स परिसरात पोलिसांची मोठी कारवाई
4

Pune Crime : तरुणाकडून दहा लाखांचा गांजा जप्त; रेंजहिल्स परिसरात पोलिसांची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले

पोलिसांवर फायरिंग करून फरार झाल्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ भागात सापळा रचून पकडले

Jun 15, 2026 | 05:29 PM
Monsoon Update : 20 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होणार? मुंबईत उकाडा कायम, मराठवाडा-विदर्भात उष्णतेचा इशारा

Monsoon Update : 20 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होणार? मुंबईत उकाडा कायम, मराठवाडा-विदर्भात उष्णतेचा इशारा

Jun 15, 2026 | 05:28 PM
Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

Jun 15, 2026 | 05:23 PM
IND vs AFG 2nd ODI Pitch Report: लखनौची खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? भारताकडे मालिका जिंकण्याची संधी

IND vs AFG 2nd ODI Pitch Report: लखनौची खेळपट्टी कोणाला साथ देणार? भारताकडे मालिका जिंकण्याची संधी

Jun 15, 2026 | 05:17 PM
भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी खुले, ऑनलाईन पास अनिवार्य; पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी खुले, ऑनलाईन पास अनिवार्य; पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

Jun 15, 2026 | 05:13 PM
IND A vs SL A: क्रिकेटचा सर्वात विचित्र नियम! पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा, तरीही स्कोअरबोर्डवर 14?

IND A vs SL A: क्रिकेटचा सर्वात विचित्र नियम! पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा, तरीही स्कोअरबोर्डवर 14?

Jun 15, 2026 | 05:10 PM
कुलधरा! एका रात्रीत ओसाड झालेलं राजस्थानचं रहस्यमयी गाव; शाप, इतिहास आणि आजही न सुटलेलं गूढ

कुलधरा! एका रात्रीत ओसाड झालेलं राजस्थानचं रहस्यमयी गाव; शाप, इतिहास आणि आजही न सुटलेलं गूढ

Jun 15, 2026 | 05:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा