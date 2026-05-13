Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

सांगलीच्या जत तालुक्यात दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून चुलत भावाने महादेव बिरादार याचा गळा दाबून खून केला. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला असून पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:26 AM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • दारूच्या नशेत दोघा चुलत भावांमध्ये हाणामारी झाली.
  • महादेव बिरादार याचा मारहाणीत मृत्यू झाला.
  • उमदी पोलिसांनी आरोपी सिलिसिद्ध बिरादारला ताब्यात घेतले.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चुलत भावानेच भावाचा जीव घेतल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. दारूच्या नशेत ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ काही लोकांनी कॅमेरात कैद केला आहे. ही घटना जत तालुक्यातल्या भिवर्गी येथील गौडर वस्ती येथे हा प्रकार घडला.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव महादेव बिरादार (वय २६) असे आहे. तर आरोपीचे नाव सालसिद्ध बिरादार असे आहे. दोघेही एकाच भावकीतील असल्याचे सांगण्यात आले. महादेव हा शेती व्यवसाय करत होता. तर पत्नी नुकतीच बाळंतपणासाठी माहेरी सोलापूर जिल्ह्यातील कुसूर येथे गेली आहे. महादेव हा कुटुंबातील मोठा मुलगा आहे.

महादेव आणि सालसिद्ध या दोघांमध्ये मस्करीमुळे किरकोळ वाद झाला आणि त्याच कारणावरून हत्येची घटना घडली. आरोपीने महादेवच्या डोक्यावर जोरदार मारहाण केली. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्यांनतर तो बेशुद्ध अवस्थेत खाली पडला. त्यावेळी हा प्रकार काही लोकांच्या निर्दशनास आला. त्यांनतर त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना फोनद्वारे माहिती दिली. त्यानंतर नातेवाइकांनी महादेवला चारचाकी वाहनातून जत ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.
मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान सालसिद्ध हा घटनास्थळावरून पसार झाला होता.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी सालसिद्ध याला गावातून ताब्यात घेतले. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. दोघांनीही मद्यपान केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलिसांनी महादेवचा मृतदेह मिरज शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता. डॉक्टरांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हे स्पष्ट होणार आहे.याबाबत उमदी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव महादेव बिरादार आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील भिवर्गी येथे घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला ताब्यात घेतले आहे?

    Ans: पोलिसांनी संशयित सिलिसिद्ध मल्लाप्पा बिरादार याला ताब्यात घेतले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 08:26 AM

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू

Nagpur Crime: 'गुलाबजाम'वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार
May 15, 2026 | 04:15 AM

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार
May 15, 2026 | 02:35 AM

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
May 15, 2026 | 12:30 AM

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
May 14, 2026 | 11:25 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
May 14, 2026 | 11:02 PM

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली
May 14, 2026 | 10:56 PM

"… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही"; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?
May 14, 2026 | 10:33 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
May 14, 2026 | 08:28 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
May 14, 2026 | 08:13 PM

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर
May 14, 2026 | 08:05 PM

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट
May 14, 2026 | 08:01 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ
May 14, 2026 | 04:01 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
May 14, 2026 | 03:58 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक
May 13, 2026 | 02:05 PM

