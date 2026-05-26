अहो आश्चर्यम्! जगातील ‘असं’ एकमेव फळ, वजन वाढविण्यास आणि Weight Loss दोन्हीसाठी होतो उपयोग

अनेक लोक वजन वाढवण्यासाठी केळी खातात, तर काही जण वजन कमी करण्यासाठी ती पसंत करतात. हे एकमेव फळ आहे जे वजन वाढवू आणि कमी करू शकते. बहुतेक लोकांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न हा असतो की केळी खाल्ल्याने वजन वाढते की कमी होते. चला, आज आपण आहारतज्ज्ञाकडून सत्य जाणून घेऊया.
‘या’ लोकांनी चुकूनही केळी खाऊ नये, जाणून घ्या
काय सांगतात तज्ज्ञ
नोएडा येथील ‘डाएट मंत्रा क्लिनिक’च्या संस्थापक आणि आहारतज्ज्ञ कामिनी सिन्हा यांनी एका हिंदी संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, केळी वजन वाढवण्यासाठी खाल्ली जातात आणि वजन कमी करण्यासही मदत करू शकतात. याचे उत्तर तुम्ही केळी किती प्रमाणात, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या पद्धतीने खाता यावर अवलंबून आहे. केळ्यांमध्ये चांगल्या प्रमाणात कर्बोदके आणि नैसर्गिक साखर असते, ज्यामुळे त्वरित ऊर्जा मिळते. एका मध्यम आकाराच्या केळीमध्ये अंदाजे १०० ते १२० कॅलरीज असतात. जर एखादी व्यक्ती दिवसभरात गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज घेत असेल आणि शारीरिक हालचाल कमी करत असेल, तर केळी खाल्ल्याने वजन वाढू शकते.
वजन कमी करण्यासही उत्तम
आहारतज्ज्ञांच्या मते, केळी वजन कमी करण्यासदेखील मदत करू शकतात. त्यामध्ये चांगल्या प्रमाणात फायबर असते, ज्यामुळे पोट जास्त काळ भरलेले राहते. यामुळे भूक कमी होते आणि अति खाणे टाळता येते. तळलेले पदार्थ किंवा उच्च-कॅलरीयुक्त स्नॅक्सऐवजी केळी खाल्ल्याने कॅलरीची संख्या कमी होऊ शकते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. म्हणूनच वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना मर्यादित प्रमाणात केळी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
40 दिवस रोज खा पिकलेले केळं, मुळापासून उपटून टाकेल 3 समस्या; डॉक्टरांनी सांगितली खाण्याची योग्य पद्धत
केळी आणि दुधाचे मिश्रण वजन वाढविण्यासाठी चांगले
तज्ज्ञांच्या मते, जे लोक जिममध्ये जातात ते वजन आणि स्नायू वाढवण्यासाठी त्यांच्या आहारात केळ्यांचा समावेश करतात. वजन वाढवण्यासाठी केळी आणि दुधाचे मिश्रण विशेषतः लोकप्रिय आहे. वजन कमी करण्यासाठी अनेक लोक नाश्त्यामध्ये केळी खातात. केळी, नाश्त्यामध्ये किंवा व्यायामापूर्वी खाल्ल्यास त्वरित ऊर्जा देतात. व्यायामानंतर केळी खाल्ल्याने लवकर बरे होण्यास मदत होते. तथापि, रात्री जास्त केळी खाल्ल्याने काही लोकांना पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. बहुतेक निरोगी व्यक्तींसाठी दिवसातून एक ते दोन केळी खाणे फायदेशीर आहे.
काय आहे खरा फरक
आहारतज्ज्ञ कामिनी यांच्या मते, केवळ केळ्यांमुळे जादूने वजन वाढत नाही किंवा झपाट्याने कमीही होत नाही. खरा फरक तुमच्या एकूण आहारात, जीवनशैलीत आणि शारीरिक हालचालींमध्ये असतो. जर माफक प्रमाणात आणि योग्य आहार योजनेसह सेवन केले, तर केळी हे एक आरोग्यदायी फळ ठरू शकते, जे शरीराला आवश्यक पोषण, ऊर्जा आणि फायबर पुरवते. केळ्यांबद्दलच्या गैरसमजांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, आपल्या आहारावर आणि जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.