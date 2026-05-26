पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…

Updated On: May 26, 2026 | 11:12 AM IST
विस्तार

पुणे : स्पर्धा परिक्षेची तयारी करत असताना तरुणीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहून तिला लग्न करण्याचे वचन दिले. पण, उपनिरीक्षक म्हणून निवड झाल्यानंतर सलग दोन वर्षे तरुणीला टाळटाळ करून तिच्याशी लग्न न करता तिची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तरुणीच्या तक्रारीवरून आता उपनिरीक्षक झालेल्या या तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे, पीडित तरुणी गर्भवती राहिल्यानंतर तिला बळजबरीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचे समोर आले आहे.

 

याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव स्वदेश विजय चव्हाण (वय ३१) असे आहे. याबाबत वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात ३१ वर्षीय तरुणीने तक्रार दाखल केली आहे.

पलिसांच्या माहितीनुसार, स्वदेश व पिडीत तरुणी पुण्यातील वारजे माळवाडी भागात राहण्यास होते. ती एका बँकेत क्लर्क म्हणून नोकरी करत होती. तर, स्वदेश स्पर्धा परिक्षेची तयारी करत होता. दोघे दोन वर्षे लिव्ह इनमध्ये राहत होते. स्वदेश याने तिला लग्न करू असे सांगितले होते. लिव्ह इनमध्ये राहिल्यानंतर तरुणी गर्भवती राहिली होती. तेव्हा स्वदेशने तिचा गर्भपात केला होता.

दरम्यान, नुकतीच स्वदेशची स्पर्धा परिक्षेतून पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून निवड झाली. त्यानंतर त्याची नेमणूक मुंबई पोलिस दलात झाली. तो सध्या कुरार पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहे. दरम्यान, नोकरी लागल्यानंतर तरुणीने त्याला लग्नाबाबत विचारणा करायची. तेव्हा तो विषय टाळटाळ करू लागला. मार्च २०२६ मध्ये स्वदेशने तरुणीला लग्नास नकार दिला. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्यावरून तरुणीने पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्यानूसार पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. अधिक तपास वारजे माळवाडी पोलिस करत आहेत.

कोलकातामध्ये गाडीत अल्पवयीन मुलीला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपींनी या अत्याचाराचे चित्रीकरणही केले आहे. याबाबत पोलिसांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यांनी सांगितले की, ‘भारतीय दंड संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. घडल्या प्रकाराने पीडित मुलगी धक्क्यात असल्याने तिच्या कुटुंबीयांनी काही विलंबाने पोलिसांशी संपर्क साधला, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याप्रकरणी जबाब नोंदवण्यात आले असून, सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे. तक्रारीत उल्लेख असलेल्या दुसऱ्या मुलीच्या भूमिकेचाही पोलीस तपास करत आहेत.

