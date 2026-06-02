महिलेच्या नकाराची क्रूर किंमत! 27 सेकंदांत 8 वेळा आपटून दीड वर्षीय चिमुकल्याची हत्या; आरोपीच्या कटाचा नवा धक्कादायक खुलासा

पैशाच्या जुन्या वादातून रक्तरंजित संघर्ष, करडे घाटातील गोळीबारात सराईताची हत्या; एक जण गंभीर जखमी
पोलिसांनी सांगितले की, मृत मुलाचा काका असलेल्या आरोपीला चकमकीनंतर अटक करण्यात आली. चकमकीदरम्यान आरोपीच्या दोन्ही पायांना गोळी लागली आणि त्याला अटक करून जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विराज उर्फ जितेंद्र पाठक याने त्याची वहिणी रती हिच्याशी लग्न करण्याचा हट्ट पूर्ण न झाल्याने, शिकोहाबादच्या यादव कॉलनीत रस्त्यावर तिच्या दीड वर्षाच्या मुलाला, आरवला, आठ वेळा निर्घृणपणे मारहाण करून ठार केले. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी फरार झाला. त्याला अटक करण्यासाठी रविवारी पोलिसांची चार पथके तयार करण्यात आली होती.
शिकोहाबाद पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अनुज कुमार यांनी सांगितले की, चकमकीनंतर पोलिसांनी रविवारी रात्री आरोपीला अटक केली. कुमार यांनी सांगितले की, या चकमकीत आरोपीच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागून तो जखमी झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मूळची आरॉनची रहिवासी असलेल्या रती देवी हिचे लग्न फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बदाऊन जिल्ह्यातील शेखूपूर येथील रहिवासी असलेल्या सुमित कुमारसोबत झाले होते. मात्र, पतीसोबत मतभेद झाल्यामुळे ती गेल्या पाच महिन्यांपासून माहेरी राहत होती.
पोलिसांनी सांगितले की, याच काळात सुमितचा मामा, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक याने रतीला लग्नाची मागणी घातली, जी रतीने नाकारली. शनिवारी, रती कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी तिची आई पिंकी देवीसोबत शिकोहाबादला आली. महिलेच्या सासरचा नातेवाईक असलेला विराज, त्या दिवशी दुपारी शिकोहाबादला आला आणि त्याला चॉकलेट विकत घेऊन देण्याच्या बहाण्याने मुलाला सोबत घेऊन गेला. त्या तरुणाने मुलाला अनेकदा जमिनीवर आपटले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर, आरोपीने त्याचा मृतदेह गटारात फेकून दिला आणि तो फरार झाला. त्या महिलेने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. तिचा आरोप आहे की, तो तरुण तिच्यावर लग्नासाठी दबाव टाकत होता.
अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, रविवारी पोलिसांना माहिती मिळाली की विराज शिकोहाबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भुडा-भरथरा परिसरात आहे. त्याने सांगितले की, जेव्हा आरोपीला घेरण्यात आले, तेव्हा त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. पोलिसांनी सांगितले की, आत्मसंरक्षणासाठी पोलिसांनी केलेल्या प्रत्युत्तरादाखलच्या गोळीबारात आरोपीच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या. त्यानंतर आरोपीला अटक करून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीच्या ताब्यातून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला असून या प्रकरणात आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
