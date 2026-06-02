मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात मोठा पर्दाफाश; तेलंगणातील MD कारखाना उद्ध्वस्त, 6.22 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

कशी केली कारवाई
नयानगर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यानुसार, ४ एप्रिल २०२६ रोजी मिरा रोड पूर्व येथील छेडा आदर्श बिल्डिंगमधील एका घरावर टाकलेल्या छाप्यात १ किलो ३२४ ग्रॅम वजनाचा एमडी अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला होता. या पदार्थाची बाजारातील किंमत तब्बल २ कोटी ६६ लाख १७ हजार २८० रुपये इतकी होती. या प्रकरणात श्रीमती फिरदोस अरबाज कुरेशी व तिचा पती अरबाज वकील कुरेशी यांच्याविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-४ कडे सोपविण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी यापूर्वीच १५ आरोपींना अटक केली होती. तसेच मिरा रोड, आग्रीपाडा, मालवणी आणि मनोरी परिसरातून एमडी ड्रग्ज, त्याच्या निर्मितीसाठी लागणारी रसायने आणि प्रयोगशाळेतील साहित्य असा सुमारे १३.६५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.तपासादरम्यान आरोपी संदीप विरास्वामी नायडू याला २८ एप्रिल रोजी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर २९ मे रोजी हैदराबाद येथून नसीर ऊर्फ बाबा जानीमिया शेख आणि मेहमूद मेहबूब खान या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.
या आरोपींकडे केलेल्या सखोल चौकशीतून तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील जहीराबाद तालुक्यातील पिचारगडी तांडा येथे दोन एकर परिसरात उभारलेल्या फार्महाऊसमध्ये एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी तातडीने तेथे धाड टाकून कारखाना उद्ध्वस्त केला.
कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ३ किलो एमडी ड्रग्ज, क्लोरोफॉर्म, अॅसिटोन, मोनोमिथाइलअमाईन, हायड्रोक्लोरिक अॅसिड तसेच एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत नियंत्रित असलेले आर-ब्रोमो यांसह एकूण २,२९३ लिटर रसायने जप्त केली. याशिवाय ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे प्रयोगशाळेतील साहित्यही जप्त करण्यात आले. या सर्व मुद्देमालाची किंमत सुमारे ६.२२ कोटी रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून अंमली पदार्थांच्या या आंतरराज्यीय नेटवर्कमधील आणखी आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.
कोणी केली कारवाई?
पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) संदीप डोईफोडे आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-४ चे प्रभारी पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाख, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रशांत गांगर्डे यांच्यासह पथकाने ही उल्लेखनीय कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
Ans: तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील जहीराबाद तालुक्यातील पिचारगडी तांडा येथील फार्महाऊसवर कारवाई करण्यात आली.
Ans: या कारवाईत सुमारे 6.22 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Ans: आतापर्यंत एकूण 20.72 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, रसायने आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.