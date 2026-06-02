Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Major Breakthrough In Mira Road Drugs Case Md Manufacturing Unit In Telangana Dismantled Contraband Worth 622 Crore Seized

मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात मोठा पर्दाफाश; तेलंगणातील MD कारखाना उद्ध्वस्त, 6.22 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

मिरा रोड येथील एमडी ड्रग्ज प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी तेलंगणातील जहीराबाद येथे सुरू असलेला एमडी ड्रग्ज निर्मिती कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत 6.22 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण 20.72 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, रसायने आणि साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तेलंगणातील जहीराबाद येथे सुरू असलेला एमडी ड्रग्ज कारखाना पोलिसांनी उद्ध्वस्त केला.
  • कारवाईदरम्यान 6.22 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, रसायने आणि प्रयोगशाळेचे साहित्य जप्त.
  • मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात आतापर्यंत 20.72 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
भाईंदर/विजय काते: मिरा रोड येथील एमडी (मेफेड्रोन) अंमली पदार्थ प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-४ ने तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यात सुरू असलेला एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा गुप्त कारखाना उद्ध्वस्त करत तब्बल ६.२२ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे आंतरराज्यीय अंमली पदार्थ रॅकेटचा मोठा भांडाफोड झाला असून, आतापर्यंत या संपूर्ण प्रकरणात २०.७२ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या तांत्रिक तपासातून समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली.

कशी केली कारवाई

नयानगर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यानुसार, ४ एप्रिल २०२६ रोजी मिरा रोड पूर्व येथील छेडा आदर्श बिल्डिंगमधील एका घरावर टाकलेल्या छाप्यात १ किलो ३२४ ग्रॅम वजनाचा एमडी अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला होता. या पदार्थाची बाजारातील किंमत तब्बल २ कोटी ६६ लाख १७ हजार २८० रुपये इतकी होती. या प्रकरणात श्रीमती फिरदोस अरबाज कुरेशी व तिचा पती अरबाज वकील कुरेशी यांच्याविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-४ कडे सोपविण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी यापूर्वीच १५ आरोपींना अटक केली होती. तसेच मिरा रोड, आग्रीपाडा, मालवणी आणि मनोरी परिसरातून एमडी ड्रग्ज, त्याच्या निर्मितीसाठी लागणारी रसायने आणि प्रयोगशाळेतील साहित्य असा सुमारे १३.६५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.तपासादरम्यान आरोपी संदीप विरास्वामी नायडू याला २८ एप्रिल रोजी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर २९ मे रोजी हैदराबाद येथून नसीर ऊर्फ बाबा जानीमिया शेख आणि मेहमूद मेहबूब खान या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.

Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

या आरोपींकडे केलेल्या सखोल चौकशीतून तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील जहीराबाद तालुक्यातील पिचारगडी तांडा येथे दोन एकर परिसरात उभारलेल्या फार्महाऊसमध्ये एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी तातडीने तेथे धाड टाकून कारखाना उद्ध्वस्त केला.
कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ३ किलो एमडी ड्रग्ज, क्लोरोफॉर्म, अॅसिटोन, मोनोमिथाइलअमाईन, हायड्रोक्लोरिक अॅसिड तसेच एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत नियंत्रित असलेले आर-ब्रोमो यांसह एकूण २,२९३ लिटर रसायने जप्त केली. याशिवाय ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे प्रयोगशाळेतील साहित्यही जप्त करण्यात आले. या सर्व मुद्देमालाची किंमत सुमारे ६.२२ कोटी रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून अंमली पदार्थांच्या या आंतरराज्यीय नेटवर्कमधील आणखी आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.

कोणी केली कारवाई?

पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) संदीप डोईफोडे आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-४ चे प्रभारी पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाख, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रशांत गांगर्डे यांच्यासह पथकाने ही उल्लेखनीय कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.

30 हून अधिक घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्याला ठोकल्या बेड्या; पोलिसांनी पाठलाग करुन पकडले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी कारवाई कुठे केली?

    Ans: तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील जहीराबाद तालुक्यातील पिचारगडी तांडा येथील फार्महाऊसवर कारवाई करण्यात आली.

  • Que: या कारवाईत किती मुद्देमाल जप्त करण्यात आला?

    Ans: या कारवाईत सुमारे 6.22 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

  • Que: मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात आतापर्यंत किती मुद्देमाल जप्त झाला आहे?

    Ans: आतापर्यंत एकूण 20.72 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, रसायने आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

Web Title: Major breakthrough in mira road drugs case md manufacturing unit in telangana dismantled contraband worth 622 crore seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…
1

Solapur Accident: कुर्डुवाडी-बार्शी मार्गावर भीषण अपघात! एसटी-दुचाकीची समोरासमोर धडक; पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू,तर…

Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार
2

Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

Kolhapur Crime: शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजारांची लाच; कोल्हापूरात प्रशासन अधिकारी ACBच्या जाळ्यात
3

Kolhapur Crime: शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजारांची लाच; कोल्हापूरात प्रशासन अधिकारी ACBच्या जाळ्यात

Crime News : मानवतेला काळिमा! झुकलेली कंबर, कोरडे ओठ अन् थरथरणारे हात…; 28 वर्षीय तरुणाकडून 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार
4

Crime News : मानवतेला काळिमा! झुकलेली कंबर, कोरडे ओठ अन् थरथरणारे हात…; 28 वर्षीय तरुणाकडून 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात मोठा पर्दाफाश; तेलंगणातील MD कारखाना उद्ध्वस्त, 6.22 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

मिरा रोड ड्रग्ज प्रकरणात मोठा पर्दाफाश; तेलंगणातील MD कारखाना उद्ध्वस्त, 6.22 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

Jun 02, 2026 | 03:03 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
नेटवर्क गेलं तरी कॉल थांबणार नाही! BSNL यूजर्स आत्ताच ऑन करा फोनमधील ही सेटिंग… फॉलो करा या स्टेप्स

नेटवर्क गेलं तरी कॉल थांबणार नाही! BSNL यूजर्स आत्ताच ऑन करा फोनमधील ही सेटिंग… फॉलो करा या स्टेप्स

Jun 02, 2026 | 02:57 PM
Virat Anushka Visit Premanand Maharaj यांच्या दर्शनाला! RCB च्या विजयानंतर Video Viral

Virat Anushka Visit Premanand Maharaj यांच्या दर्शनाला! RCB च्या विजयानंतर Video Viral

Jun 02, 2026 | 02:54 PM
धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

धैर्यशील कदम यांचा दमदार उमेदवारी अर्ज, भाजपकडून विधानपरिषद निवडणुकीची रणशिंग

Jun 02, 2026 | 02:51 PM
एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

एक चूक अन् अनर्थ घडला! धावत्या ट्रेनमध्ये चढताना तोल गेला आणि रुळाखाली चिरडली गेली आई-लेकाची जोडी; घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

Jun 02, 2026 | 02:48 PM
कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

कांद्याला हमी भाव देण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचा विराट क्रांती महामोर्चा; पुणे- नाशिक महामार्ग रोखला

Jun 02, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM