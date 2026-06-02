Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

काय घडलं नेमकं?
मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी (वय 53 रा. सोलापूर) असे आरोपीचे नाव आहे. नई जिंदगी परिसरातील एका मदरशात 10 वर्षांची चिमुरडी इस्लाम धर्माचे धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. मात्र, तिथे शिक्षण देणारा आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर याने गेल्या महिनाभरापासून त्या चिमुरडीला आपल्याजवळ थांबवून घेण्यास सुरुवात केली. मदरशात शिकायला येणाऱ्या इतर मुला-मुलींना लवकर सोडून देऊन, तो या चिमुरडीला जबरदस्तीने जवळ घ्यायचा. तिला मिठी मारणे, मांडीवर बसवून घेणे आणि तिच्याशी अश्लील वर्तन करणे असे प्रकार तो करत होता. इतकेच नव्हे तर, मदरशातील इतर मुलींनाही तो वाईट हेतूने स्पर्श (बॅड टच) करत असल्याचे समोर आले आहे.
Kolhapur Crime: शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजारांची लाच; कोल्हापूरात प्रशासन अधिकारी ACBच्या जाळ्यात
या घृणास्पद कृत्याबाबा पीडित मुलीच्या वडिलांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठले. वडिलांनी आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 4,78 सह पोस्को कलम 8,10,12 सह जे. जे ऍक्ट 2015 चे कलम 75 प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.या गंभीर प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे सोलापुरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
सख्ख्या भावाचा क्रूर अंत! गाढ झोपेत असताना डोक्यात दगडी पाटा घालून हत्या
सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सख्या भावानेच आपल्या मोठ्या भावाची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या भांडणाचा आणि कुर्हाडीचा वाराचा बदला घेण्यासाठी त्याने हत्या केल्याचे समोर आले आहे. शनिवारी पहाटे साडेचार वाजेच्या सुमारास मोठा भाऊ गाढ झोपेत असतांना लहान भावाने दळणाच्या जात्याचा जड दगड (पाटा) त्याच्या डोक्यात घालून त्याला ठार मारलं. एवढेच नाही तर त्याने हत्या केल्यानंतर आईला ‘मी भावाला ठार मारलंय’ असं सांगितलं. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना सोलापूर तालुक्यातील निंबर्गी येथे घडली.
30 हून अधिक घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्याला ठोकल्या बेड्या; पोलिसांनी पाठलाग करुन पकडले
Ans: मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी (वय 53) असे आरोपीचे नाव आहे.
Ans: आरोपीविरुद्ध POCSO कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि जेजे ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: पीडित चिमुरडीच्या वडिलांना प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली, त्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला.