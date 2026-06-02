Solapur Crime: संतापजनक! 53 वर्षीय मौलानाने १० वर्षीय चिमुरडीवर केले अत्याचार; मदरशात घडला प्रकार

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:31 PM IST
सारांश

सोलापूरातील नई जिंदगी परिसरातील एका मदरशात 10 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचा आरोप 53 वर्षीय मौलाना मोहम्मद उमर रजवी याच्यावर करण्यात आला आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरुद्ध POCSOसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू आहे.

विस्तार
  • सोलापूरातील एका मदरशात 10 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचा आरोप 53 वर्षीय मौलानावर करण्यात आला आहे.
  • पीडित मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरुद्ध POCSO आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
  • या प्रकरणामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून एमआयडीसी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका ५३ वर्षीय मौलानाने १० वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. हा घृणास्पद प्रकार एका मदरशात घडला. ही चिमुरडी एका मदरशात इस्लाम धर्माचे धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. तिथे धार्मिक शिक्षण देणारा मौलाना याने हा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी (वय 53 रा. सोलापूर) असे आरोपीचे नाव आहे. नई जिंदगी परिसरातील एका मदरशात 10 वर्षांची चिमुरडी इस्लाम धर्माचे धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी जात होती. मात्र, तिथे शिक्षण देणारा आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर याने गेल्या महिनाभरापासून त्या चिमुरडीला आपल्याजवळ थांबवून घेण्यास सुरुवात केली. मदरशात शिकायला येणाऱ्या इतर मुला-मुलींना लवकर सोडून देऊन, तो या चिमुरडीला जबरदस्तीने जवळ घ्यायचा. तिला मिठी मारणे, मांडीवर बसवून घेणे आणि तिच्याशी अश्लील वर्तन करणे असे प्रकार तो करत होता. इतकेच नव्हे तर, मदरशातील इतर मुलींनाही तो वाईट हेतूने स्पर्श (बॅड टच) करत असल्याचे समोर आले आहे.

या घृणास्पद कृत्याबाबा पीडित मुलीच्या वडिलांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठले. वडिलांनी आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 4,78 सह पोस्को कलम 8,10,12 सह जे. जे ऍक्ट 2015 चे कलम 75 प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.या गंभीर प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे सोलापुरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी मौलानाचे नाव काय आहे?

    Ans: मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी (वय 53) असे आरोपीचे नाव आहे.

  • Que: या प्रकरणात कोणते कायदे लागू करण्यात आले आहेत?

    Ans: आरोपीविरुद्ध POCSO कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि जेजे ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  • Que: प्रकरण उघडकीस कसे आले?

    Ans: पीडित चिमुरडीच्या वडिलांना प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली, त्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला.

Jun 02, 2026 | 01:31 PM

