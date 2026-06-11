UP Crime : बागपतच्या बाजारपेठेत भरदिवसा गोळीबार, व्यावसायिक बाप-लेकाचा मृत्यू; हिस्ट्रीशीटरही जखमी
सदर घटनेनंतर परिसरात व्यावसायिकांनी मोठा निषेध केला. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी पिडित कुटुंबाशी संवाद साधल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी बाईकवर बसून कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी आपल्या गँगसोबत बरोत येथील दिल्ली-सहारनपूर महामार्गावरील एका तंबू व्यावसायिकाच्या दुकानावर आला आणि त्यांनी गोळीबार करायला सुरुवात केली. अचानक झालेल्या या फायरिंगमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आणि लोक स्वत:चे प्राण वाचवण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले. या हल्ल्यात तंबू व्यावसायिक आणि त्यांच्या मुलासह अन्य चार लोकांनी गोळी लागली. हल्ल्यामुळे संतप्त झालेल्या जमावाने मुख्य आरोपीला घेरुन त्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. याच मारहाणीत एका अज्ञात व्यक्तीकडून त्याला गोळी लागली आणि तो गंभीर जखमी झाला.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी जवळच्या रुग्णालयात जखमींना दाखल केले आहे. माहितीनुसार, रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच व्यावसायिक सोहनलाल अग्रवाल (55 वर्षे) आणि त्यांचा मुलगा विकास अग्रवाल (30 वर्षे) यांचा रस्त्यातच मृत्यू झाला. या हल्ल्यात रोहित नावाचा वाटसरु देखील घायाळ झाला आहे ज्याला पोलिसांच्या मदतीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, जमावाच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या वरुण लुहारीला प्रथम बारौत सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (CHC) नेण्यात आले आणि नंतर उच्च रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आरोपीच्या आरोग्याविषयी सध्या कोणतीही माहिती दिलेली नाही. परंतु सोशल मिडियावर आरोपी वरुण लुहारीला गोळी लागल्याचा आणि जखमी अवस्थेत त्याला स्ट्रेचरवर नेण्यात येत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तथापि नवराष्ट्र या व्हिडिओची पुष्टी करत नाही.
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या प्रकरणात बागपते पोलिस अधिकारी सूरज कुमार यांनी सांगितले आहे की, ही घटना जुन्या वैमनस्यातून गोळीबार करण्यात आला होता. या हल्ल्यात वडिल आणि मुलाचा मृत्यू झाला आहे. घटनेच्या तपासासाठी 10 पथके तैनात केली असून मुख्य आरोपीसोबत सामील असलेल्या इतर साथिदारांनाही अटक केली जाईल. कुटुंबाने अद्याप तक्रार दाखल केली नसून पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल होताच या प्रकरणावर कायेदशीर कारवाई केली जाईल.