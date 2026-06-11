Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

काय घडलं नेमकं?
सिद्ध महादेव भोसले (वय ५१, रा. आगरखेडा, जि. विजापूर) असे मृत्यू झालेल्या मजुरांचे नाव आहे. सिद्धू भोसले हे कुंभारी येथील सिद्धेश्वर वीटभट्टीवर मजूर म्हणून काम करत होते. सोमवारी दुपारी वीटभट्टीच्या आवारातील माती आणि राखेच्या ढिगाऱ्याखालून काही कुत्रे मृतदेहाचे लचके तोडताना नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्याचवेळी परिसरात प्रचंड दुर्गंधी सुटली होती. परिसरात उपस्थित असलेल्या लोकांनी जवळ जाऊन पहिले तेव्हा तिथे पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. नागरिकांनी तातडीने याची माहिती वळसंग पोलिसांना दिली.
Nashik Crime: पैसे आण नाहीतर…,पैशांसाठी विवाहितेचा छळ, अखेर शेततळ्यात उडी घेत जीवन संपवलं
पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले. शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाला मात्र त्यात मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. मृत्यूचे गूढ उकळण्यासाठी ‘व्हिसेरा’ पुढील रासायनिक तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचांनामा केला. मृतदेह पूर्णपणे कुजलेला असल्याने त्याची ओळख पटवणे कठीण होते. मात्र, मयताच्या नातेवाईकांनी मृतदेहाच्या गळ्यातील व हातातील दोरी, कडा आणि एक तुटलेला दात पाहून हा मृतदेह सिद्धू भोसले यांचाच असल्याचे ओळखले.
गावी गेले असावेत असा अंदाज
मृत सिद्धू भोसले यांनी ३० मे रोजी वीटभट्टीचे मालक कुंभार यांच्याकडून २०० रुपये उसने घेतले होते. त्यानंतर ते भट्टीवर कामावर आले नाहीत. ते नेहमीप्रमाणे आपल्या गावी गेले असावेत, असा अंदाज वीटभट्टी मालकाने लावला होता. मात्र, सोमवारी थेट त्यांचा मृतदेहच आढळून आला. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत असून नेमकं त्यांच्या मृत्यूचं कारण काय समोर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुहेरी हत्याकांडाने हादरले नागपूर; 24 तासांत तिसरा खून, डोक्यासह अंगावर वारंवार हल्ला अन् नंतर…
Ans: सिद्ध महादेव भोसले (वय ५१) असे मृत मजुराचे नाव आहे.
Ans: कुत्रे मृतदेहाचे लचके तोडताना नागरिकांच्या निदर्शनास आल्याने घटना समोर आली.
Ans: मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून व्हिसेरा रासायनिक तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला आहे.