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Jaipur Crime News: आत्या बेपत्ता अन् भाचा शोध घेत होता… पण सत्य समोर आलं तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

जयपूरच्या शिवदासपुरा परिसरात नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. चांदीच्या दागिन्यांच्या लोभापोटी भाच्याने आत्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. 54 वर्षीय बिना देवी यांचा मृतदेह विहिरीत आढळला होता. पोलिस तपासात आरोपी भाचा सूरज बैरवा आणि त्याच्या साथीदाराचा सहभाग उघड झाला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • दागिन्यांसाठी भाच्याने आत्याचा खून केल्याचा पोलिसांचा दावा.
  • मृतदेह विहिरीत टाकून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न.
  • पोलिसांनी आरोपींकडून दागिने, मोबाईल आणि दुचाकी जप्त केली.
जयपूर: जयपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या भाच्यावर कुटुंबाने विश्वास ठेवला, त्याच भाच्याने चांदीच्या दागिन्यांच्या लोभापोटी आपल्या आत्याची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हत्या केल्यानंतरही आरोपी अनेक दिवस कुटुंबासोबत राहून आत्याचा शोध घेण्याचे नाटक करत होता. घडलेली घटना जयपूरमधील शिवदासपुरा परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत महिलेचा नाव बिना देवी (वय 54) असे आहे. या १९ दिवसांपासून बेपत्ता होत्या. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह १८ जून रोजी बराला गावातून वाहणाऱ्या धुंद नदीच्या परिसरातील विहिरीत आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मृतदेहची अवस्था पाहून पोलिसांना मोठा धक्का बसला होता. तपासातून असे उघडकीस आले की, महिलेचे दोन्ही पाय कापण्यात आले होते. महिलेच्या पायातील पैंजण गायब झाले होते, मृतदेह पाण्यावर तरंगू नये म्हणून पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिच्या साडीला दगड बांधून खोल विहिरीत फेकून देण्यात आले.

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पोलिसांनी आरोपीच्या तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा आरोपी दुसरा तिसरा कोणी नसून मृत महिलेचा भाचाच असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी भाचा याच्यावर लाखो रुपये कर्ज होते. त्याच्याकडे चांदी-सोन्याचे दागिने असल्याची त्याला माहिती मिळाली होती. याच लोभापोटी त्याने आत्याची हत्या केली. नंतर मृतदेहाची ओळख लपवण्याचा हेतूने मृतदेहाची विल्हेवाट लपवण्याच्या हेतूने कट रचला. पोलिसांसह तांत्रिक तपासातून हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. आरोपीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे चोरी गलेल्या चांदीच्या बांगड्या, पीडितेचा मोबाईल फोन आणि गुन्ह्यात वापरण्यत आलेली मोटारसायकल जप्त करण्यात आली.

शेजारीणच्या घरात गेली अन् परत आलीच नाही…, 5 वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या; धक्कादायक कारण समोर

राजस्थानमधील जयपूर परिसरातून एक काळीज पिळवटून टाकणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. पतीचे शेजारील महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून एका महिलेने अवघ्या 5 वर्षीय निष्पाप चिमुरडीचा गळा दाबून निर्घृण हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. एवढंच नाही, तर या हत्येनंतर मृतदेह ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून लपवून ठेवण्यात आला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी अवघ्या 48 तासांत आरोपी महिलेला अटक केली आहे. घडलेली घटना शनिवारी (13 जून) रोजी घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना राजस्थानमधील जयपूरच्या शिवदासपुरा परिसरात घडली.

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत महिलेचे नाव बिना देवी (वय 54) असे आहे.

  • Que: हत्येमागचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: चांदीच्या बांगड्या आणि दागिन्यांच्या लोभापोटी हत्या केल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Jaipur crime news an aunt had gone missing and her nephew was searching for her but everyone was shocked when the truth came to light

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:19 PM

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