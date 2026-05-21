  • Jalgaon Crime Friend Stabbed To Death On Suspicion Of Theft Sit In Protest Staged Outside Police Station Demanding Accuseds Arrest

Jalgaon Crime: चोरीच्या संशयातून मित्राची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपीच्या अटकेसाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे चोरीच्या संशयातून मित्रानेच मित्राची चाकूने भोसकून हत्या केली. मृतक अन्सार पिंजारी यांनी मित्र अरबाज शाहवर चोरीचा संशय व्यक्त केला होता. घटनेनंतर आरोपीच्या अटकेसाठी नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन सुरू केले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 09:01 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • चोरीच्या संशयातून मित्राची चाकूने हत्या
  • आरोपीच्या अटकेसाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन
  • आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी केली
जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मित्रानेच आपल्या मित्राची चाकूने भोसकून हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. चोरीचा संशय मित्रावर व्यक्त करत रागातून ही हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड शहरात घडली. या घटनेतील आरोपीला अटक व्हावी या मागणीसाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मृतकाच्या नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यासमोरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

काय घडलं नेमकं?

बोधवळ शहरात राहणारे मृतक अन्सार पिंजारी यांच्या घरात काही दिवसांपूर्वी चोरी झाली होती. याचा संशय त्याला त्याचा मित्र अरबाज शहा यांच्यावर होता. त्याने हा संशय पोलिसांकडे व्यक्त केला होता. अन्सार पिंजारी यांनी आपल्यावर संशय व्यक्त केला म्हणून अरबाज शहाणे अन्सर यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर त्याने अन्सार पिंजारी यांचा भुसकून हत्या केली. या घटनेने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

अन्सारच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी बोदवड पोलीस ठाण्याच्या समोर ठिय्या मांडला. आरोपीला अटक करावी आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी या आंदोलनातून केली जात आहे. आरोपीला तातडीने अटक करा आणि पोलिसांवर ही कारवाई करा यासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून मागणी केली. तातडीने कारवाई झाली नाही तर बोदवड बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या हत्तीच्या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून खळबळ उडालेली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

जळगाव जिल्ह्यातून एक संतापजनक आणि गुरु शिष्याच्या पवित्र नात्याला कायम असणारी घटना समोर आली आहे. जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता चौथीमध्ये शिकणाऱ्या एका चिमुरड्या विद्यार्थिनींचे शाळेतच लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना धरणगाव तालुक्यातील एका गावात घडली आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Published On: May 21, 2026 | 09:01 AM

