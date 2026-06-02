Jalna Crime: स्वतःचा मृत्यू दाखवण्यासाठी तरुणाचा खून; विम्याच्या पैशांसाठी रचला थरारक कट, पोलिसांचा मोठा खुलासा

काय नेमकं प्रकरण?
नितीन प्रभाकर गवळी असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव आहे. त्याने हा सगळा प्रकार विम्याची मोठी रक्कम मिळवण्यासाठी आणि कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करून घेण्यासाठी स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव रचला. या कटासाठी त्याने अमित राजू फुलारे आणि आकाश गवळी या दोघांना सोबत घेऊन नाशिक येथील संदीप चौहाण या तरुणाचा गळा दाबून निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर संदीपचा मृतदेह कारमध्ये ठेवून तो वाहनासह जाळून टाकण्यात आली. जेणेकरून मृतदेह नितीनचाच आहे असे सगळ्यांना वाटेल.
या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा छडा लावतांना जाफ्राबाद पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 103 (1), 62 (2) (अ), 238 (अ) (ब) व 3 (5) अन्वये गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. मुख्य सूत्रधार नितीन प्रभाकर गवळी याचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष पथक काम करत आहे. सदर गुन्ह्यातील जळालेल्या मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी सध्या डीएनए तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
जालना जिल्ह्यातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दारूसाठी पैसे न दिल्याने मावस भावाची निर्गुण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. हा घडलेला प्रकार मंठा शहरातील जवाहरलाल कॉलनी परिसरात घडल्याचे सांगितले जात आहे.
