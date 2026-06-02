Jalna Crime: स्वतःचा मृत्यू दाखवण्यासाठी तरुणाचा खून; विम्याच्या पैशांसाठी रचला थरारक कट, पोलिसांचा मोठा खुलासा

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:44 AM IST
सारांश

जालना जिल्ह्यात कार जळून व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना सुरुवातीला अपघात मानली जात होती. मात्र पोलिस तपासात हा नियोजनबद्ध खून असल्याचे उघड झाले. विम्याची रक्कम आणि कर्जातून सुटका मिळवण्यासाठी नितीन गवळीने एका तरुणाचा खून करून मृतदेह कारमध्ये जाळल्याचा आरोप आहे. दोन आरोपी अटकेत असून मुख्य सूत्रधार फरार आहे.

विस्तार
  • कार जळण्याची घटना अपघात नसून नियोजनबद्ध खून असल्याचे तपासात निष्पन्न.
  • विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी आणि कर्जातून सुटकेसाठी स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव रचल्याचा आरोप.
  • दोन आरोपी अटकेत; मुख्य सूत्रधार नितीन गवळीचा शोध सुरू.
जालना: जालना जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 31 मे 2026 रोजी एका कारचा अपघात झाला होता. अपघातावेळी कारला आग लागली होती. आणि या आगीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा प्रकार अपघाताची वाटत असल्याने पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र, जालना पोलिसांनी केलेल्या तांत्रिक आणि कौशल्यपूर्ण तपासानंतर या घटनेमागील अत्यंत धक्कादायक सत्य समोर आली आहे. हा प्रकार अपघात नसून एक नियोजनबद्ध हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

नितीन प्रभाकर गवळी असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव आहे. त्याने हा सगळा प्रकार विम्याची मोठी रक्कम मिळवण्यासाठी आणि कर्जाच्या विळख्यातून सुटका करून घेण्यासाठी स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव रचला. या कटासाठी त्याने अमित राजू फुलारे आणि आकाश गवळी या दोघांना सोबत घेऊन नाशिक येथील संदीप चौहाण या तरुणाचा गळा दाबून निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर संदीपचा मृतदेह कारमध्ये ठेवून तो वाहनासह जाळून टाकण्यात आली. जेणेकरून मृतदेह नितीनचाच आहे असे सगळ्यांना वाटेल.

या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा छडा लावतांना जाफ्राबाद पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 103 (1), 62 (2) (अ), 238 (अ) (ब) व 3 (5) अन्वये गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. मुख्य सूत्रधार नितीन प्रभाकर गवळी याचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष पथक काम करत आहे. सदर गुन्ह्यातील जळालेल्या मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी सध्या डीएनए तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिस तपासात नेमके काय उघड झाले?

    Ans: कारला लागलेली आग अपघात नसून विम्याच्या पैशांसाठी रचलेला खुनाचा कट असल्याचे समोर आले.

  • Que: आरोपींनी हा कट का रचला होता?

    Ans: विम्याची मोठी रक्कम मिळवणे, कर्जातून मुक्त होणे आणि वैयक्तिक अडचणींपासून सुटका मिळवणे हा उद्देश होता.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून मुख्य आरोपी नितीन गवळीचा शोध सुरू आहे. तसेच मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी केली जात आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 10:44 AM

