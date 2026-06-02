Pune Crime: जामिनावर बाहेर आला अन् दोन दिवसांतच संपवला; शिरूरमध्ये सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या

काय घडलं नेमकं?
शिरूरमधील नगरसेवक महेंद्र मल्लाव यांची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येप्रकरणी विशाल काळे आणि सनी यादव हे आरोपी होते. दोघांनाही नुकताच जामीन मंजूर झाला होता. जामिनावर बाहेर आल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच करडे घाट परिसरात दोघांची समोरासमोर भेट झाली. यावेळी त्यांच्या वाहनांची धडक झाल्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये वाद निर्माण झाला. या वादाचे रूपांतर काही क्षणांतच हिंसाचारात झाले आणि याचवेळी आरोपी सनी यादव याने विशाल काळे याच्यावर चार राउंड गोळीबार केल्याची माहिती आहे. एवढेच नाही तर विशाल काळेच्या डोक्यात दगड घालून त्याची हत्या करण्यात आली.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून फरार आरोपी सनी यादव याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून आता पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धाक राहिला नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बारामती तालुक्यातील माळेगाव तसेच माळेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील विविध गावांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध गावठी व देशी दारूच्या धंद्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या अवैध व्यवसायांमुळे तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात अडकत असून परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारांकडे संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
