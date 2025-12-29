आसडी येथे ७५ वर्षीय वृद्धेच्या घरातून ३ लाखांचे दागिने लंपास; अज्ञात चोराविरोधात गुन्हा दाखल

पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर, दारू पिऊन गाडी चालवू नका; नाहीतर…
सिल्लोड तालुक्यातील आसडी येथे १० डिसेंबर ते २४ डिसेंबर दरम्यात घडली असून या प्रकरणी रविवारी २८ डिसेंम्बर रोजी सायंकाळी ५ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला. सारजाबाई काशिनाथ मिरगे वय ७५ वर्ष रा.आसडी ता. सिल्लोड या महिलेच्या घरात चोरीची घटना घडली आहे. सारजाबाई व त्यांचे पती हे दोघे आसडी येथे एका साधारण पत्र्याच्या घरात राहतात. त्यांनी १० डिसेंबर रोजी अंगावरील पोत व पुतळ्या एका कापडी पिशवीत काढून ठेवून पिशवी घरातील खुंटीला लटकावली होती. त्यावर इतर अंगावरील कपडे झाकले होते. कुणी तरी अज्ञात इसमाने लबाडीच्या इराद्याने १० डिसेंबर ते २४ डिसेंबर दरम्यान ती पिशवी गायब केली. २४ डिसेंबरला जेव्हा सारजाबाई ती पिशवी बघायला गेली असता दागिने असलेली पिशवी त्यांना गायब झाली असल्याचे दिसून आले.
अज्ञाताविरोधात गुन्हा आरोपीचा शोध घेण्याची मागणी
सारजाबाई काशिनाथ मिरगे अजून घरात इतरत्र पाहणी केली पण ती दागिने असलेली पिशवी सापडली नाही. म्हणून त्यांनी या प्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असून या तक्रारी वरून पोलिसांनी अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. चोरीच्या या घटनेने खळबळ उडाली असून आरोपीचहा शोध घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
