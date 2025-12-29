Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • They Became Mobile Phone Thieves For Fun Jawharnagar Police Arrested Two People

Crime News: मौजमजेसाठी बनले मोबाइल चोर! जव्हारनगर पोलिसांनी दोघांना ठोकल्या बेड्या; १.८५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Mobile Snatching Case: पोलिसांनी सापळा रचून केलेल्या या कारवाईत दोन मोबाइल आणि एक दुचाकी, असा एकूण १ लाख ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:19 PM
मौजमजेसाठी बनले मोबाइल चोर! जव्हारनगर पोलिसांनी दोघांना ठोकल्या बेड्या (Photo Credit - X)

मौजमजेसाठी बनले मोबाइल चोर! जव्हारनगर पोलिसांनी दोघांना ठोकल्या बेड्या (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मौजमजेसाठी हिसकावयाचा मोबाईल
  • आईने घेतलेल्या नव्या दुचाकीवरून चोरी
  • दोघा तरुणांना अटक, १.८५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संभाजीनगमध्ये मौजमजेसाठी आणि जास्तीचे पैसे मिळावेत या हव्यासापोटी दुचाकीवरून मोबाइल हिसकावणाऱ्या दोन तरुणांच्या मुसक्या जव्हारनगर पोलिसांनी आवळल्या आहेत. पोलिसांनी सापळा रचून केलेल्या या कारवाईत दोन मोबाइल आणि एक दुचाकी, असा एकूण १ लाख ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

नेमकी घटना काय?

गुरुवारी सुतगिरणी चौक परिसरात विजय अशोक पवार हे आपल्या मित्राची वाट पाहत उभे होते. त्याच वेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात तरुणांनी त्यांच्या हातातील मोबाइल जोरात हिसकावून पळ काढला. या प्रकरणी जव्हारनगर पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सापळा रचून अटक

गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना, पोलीस अंमलदार मारोती गोरे आणि विजय सुरे यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, मोबाइल हिसकावणारे चोरटे बीडबायपास परिसरात येणार आहेत. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी परिसरात पाळत ठेवली. संशयास्पद हालचाली करताना आढळलेल्या दोन तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्यांनी सुतगिरणी चौकातून मोबाइल चोरल्याची कबुली दिली.

हे देखील वाचा: Unnao Rape Case : उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी माजी आमदार कुलदीप सेंगरला मोठा झटका, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती

आरोपींची माहिती

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: १. विशाल विठ्ठल तुपे (वय २१, रा. अमेरनगर, बीडबायपास): विशाल हा व्यवसायाने इलेक्ट्रिशियन आहे. २. आबिद अनिस पटेल (वय १८, रा. अन्नार कॉलनी, रेल्वे स्थानक परिसर): आबिद हा मजुरी काम करतो. दोघेही आरोपी सर्वसामान्य कुटुंबातील असून केवळ अधिकच्या पैशांच्या हव्यासापोटी ते गुन्हेगारीकडे वळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

पोलिसांचे आवाहन

पोलीस निरीक्षक सचिन कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. शहरात अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास नागरिकांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा: Nandurbar Crime: आदिवासी आश्रम शाळेत आठवीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार! मुख्याध्यापकासह महिला अधीक्षक निलंबित

Web Title: They became mobile phone thieves for fun jawharnagar police arrested two people

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 02:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान
1

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

भाजपची राज्यात मोठी ‘लाट’! ९०० हून अधिक जागांवर सर्वात मोठ्या पक्षाची झेप; ठाकरेंचा बालेकिल्ला ढासळला
2

भाजपची राज्यात मोठी ‘लाट’! ९०० हून अधिक जागांवर सर्वात मोठ्या पक्षाची झेप; ठाकरेंचा बालेकिल्ला ढासळला

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या
3

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले
4

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Jan 19, 2026 | 02:18 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM
कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

Jan 19, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM