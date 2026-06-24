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Kalyan Crime: अल्पवयीन मुली सुरक्षित नाहीत? पुन्हा 7 वर्षीय चिमुरडीवर 55 वर्षाच्या नराधमांकडून बलात्कार

Updated On: Jun 24, 2026 | 04:03 PM IST
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सारांश

कल्याण पुर्वेत कोळशेवाडी पोलिसांच्या हद्दीत पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलीवर लैगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. एक सात वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर एका पंचावन्न वर्षीय नराधमाने लैगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली.

अल्पवयीन मुली सुरक्षित नाहीत? पुन्हा 7 वर्षीय चिमुरडीवर ५५ वर्षाच्या नराधमांकडून बलात्कार

अल्पवयीन मुली सुरक्षित नाहीत? पुन्हा 7 वर्षीय चिमुरडीवर ५५ वर्षाच्या नराधमांकडून बलात्कार

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विस्तार
  • ७ वर्षाच्या मुलीवर ५५ वर्षाच्या नराधमांकडून बलात्कार
  • कल्याण पूर्वेत अल्पवयीन मुली सुरक्षित नाही
  • मुलींवर व महिलांवर अत्याचार कधी थांबणार ?
Kalyan Crime News Marathi : कल्याण पुर्वेत कोळशेवाडी पोलिसांच्या हद्दीत पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलीवर लैगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. एका ५५ वर्षीय नराधमाने ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार केल्याची घटना समोर आली. या घटनेत तीव्र संताप व्यक्त करत, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आरोपीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून ५५ वर्षीय आरोपीला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पूर्व येथील कोळशेवाडी भागातील रहिवासी असलेला आरोपी जुमे अली शेख (५५) याने पीडितेला टोमॅटोचे आमिष दाखवून तिला दूर नेले. त्यानंतर त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घरी परतल्यानंतर पीडितेने आपल्या कुटुंबीयांना घडलेली घटना सांगितली. संतप्त कुटुंबीयांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. या घटनेची माहिती मिळताच कोळशेवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि प्राथमिक तपासानंतर आरोपीला ताब्यात घेतले.

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प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी आरोपीविरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेची बातमी पसरताच परिसरात संतापाची लाट उसळली. महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. कल्याण पूर्व परिसरात अलीकडेच अशाच प्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने स्थानिक रहिवाशांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

या घटनेचे राजकीय पडसादही उमटले आहेत. भाजप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांचे अधिकारी आणि कार्यकर्ते कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांनी आरोपींना कठोरतम शिक्षा देण्याची मागणी केली. अशा घृणास्पद गुन्ह्यांसाठी दोषी असलेल्यांना कोणतीही सवलत देऊ नये आणि जलदगती न्यायालयामार्फत त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.सध्या या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात संताप पसरला आहे.

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Web Title: Kalyan crime 7 year minor girl in kolsewadi police arrested 55 year old accused latest mumbai crime news marathi

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Published On: Jun 24, 2026 | 04:03 PM

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