रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

संतापजनक! असा बाप कोणाला नको…; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत…; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक

Updated On: Jul 25, 2026 | 06:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

कर्नाटक पोलिसांनी १३ दिवसांच्या मुलीची हत्या केल्याप्रकरणी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दुसऱ्या मुलीच्या जन्मामुळे तो नाराज होता, ज्यामुळे ही घटना घडली.

संतापजनक! असा बाप कोणाला नको...; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत...; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक

संतापजनक! असा बाप कोणाला नको...; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत...; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या
  • पाण्याच्या टाकीत फेकले
  • पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक
कर्नाटकातील चिकबळ्ळापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. एका वडिलांनी आपल्या १३ दिवसांच्या मुलीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना आधीच एक मुलगी होती आणि दुसऱ्या मुलीच्या जन्मामुळे ते नाराज होते. या घटनेनंतर आरोपीच्या पत्नीने पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली. आरोपीला अटक करण्यात आली असून पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीची चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने सांगितले की, त्याने स्वतःच मुलीला पाण्याच्या टाकीत फेकले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांचे एक पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीने आपल्या १३ दिवसांच्या मुलीची हत्या केली. दुसऱ्या मुलीच्या जन्मामुळे आरोपी नाराज होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने नवजात बाळाला घरातील पाण्याच्या टाकीत फेकले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. शांती नगरचा रहिवासी असलेल्या इम्रान नावाच्या आरोपीला चौकशीनंतर अटक करण्यात आली. त्याची पत्नी मुस्कान हिच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुस्कानने १३ दिवसांपूर्वी एका मुलीला जन्म दिला. या जोडप्याला आधीच चार वर्षांची एक मुलगी आहे.

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

दुसऱ्या मुलीच्या जन्माने नाराज…

पोलिसांनी सांगितले की, इम्रान दुसऱ्या मुलीच्या जन्माने कथितरित्या नाराज होता. बुधवारी रात्री, कुटुंबातील इतर सदस्य झोपलेले असताना, त्याने बाळाला घरातील पाण्याच्या टाकीत फेकून दिले. जेव्हा मुस्कानच्या लक्षात आले की बाळ गायब आहे, तेव्हा कुटुंबाने शोध सुरू केला. पोलिसांनी सांगितले की, इम्रान शोध पथकामध्ये होता आणि नंतर त्याने टाकीत बाळ सापडल्याचा दावा केला. बाळाला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्याला मृत घोषित करण्यात आले.

पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान गुन्ह्याची कबुली

जिल्हा रुग्णालयातून माहिती मिळाल्यानंतर, पोलिसांनी कुटुंबाची चौकशी केली, ज्यांनी ही घटना अपघाताने बुडून झाल्याची असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान इम्रानने गुन्ह्याची कबुली दिली आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांची पथके सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

Web Title: Father himself killed the little girl crime news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 06:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar: Instagram वर झाली मैत्री अन् आयुष्य उद्ध्वस्त! विवाहितेचे अपहरण करून 24 तास डांबले; वारंवार अत्याचार
1

Chhatrapati Sambhajinagar: Instagram वर झाली मैत्री अन् आयुष्य उद्ध्वस्त! विवाहितेचे अपहरण करून 24 तास डांबले; वारंवार अत्याचार

Latur Crime: प्रेमाचे आमिष दाखवून १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण; डांबून ठेवत अत्याचार; २४ तासात पोलिसांनी लावला छडा
2

Latur Crime: प्रेमाचे आमिष दाखवून १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण; डांबून ठेवत अत्याचार; २४ तासात पोलिसांनी लावला छडा

Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!
3

Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!

Pune News: ‘चेहऱ्यावर पिंपल्स आले म्हणून…’ 27 वर्षीय विवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल; पोलिस तपास सुरू
4

Pune News: ‘चेहऱ्यावर पिंपल्स आले म्हणून…’ 27 वर्षीय विवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल; पोलिस तपास सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

Jul 25, 2026 | 10:29 PM
Wardha : २.४९ लाख पशुधनाला लस; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकारावर उपचार; पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम

Wardha : २.४९ लाख पशुधनाला लस; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकारावर उपचार; पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम

Jul 25, 2026 | 10:16 PM
४.५० कोटींचा वर्धा मर्चेंट नागरी सहकारी पतसंस्थेचा घोटाळा उघड; पुरावे जमा करण्याचे पोलिस प्रशासनाचे गुंतवणूकदारांना आवाहन

४.५० कोटींचा वर्धा मर्चेंट नागरी सहकारी पतसंस्थेचा घोटाळा उघड; पुरावे जमा करण्याचे पोलिस प्रशासनाचे गुंतवणूकदारांना आवाहन

Jul 25, 2026 | 10:00 PM
‘संवादानेच प्रश्न सुटतात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनावर मांडली स्पष्ट भूमिका

‘संवादानेच प्रश्न सुटतात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनावर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jul 25, 2026 | 09:45 PM
CJP Protest :भारतीय तरुणांसाठी आजचा दिवस ऐतेहासिक ,नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

CJP Protest :भारतीय तरुणांसाठी आजचा दिवस ऐतेहासिक ,नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

Jul 25, 2026 | 09:44 PM
Big Breaking: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय; आता ‘हा’ नेता असणार देशाचा शिक्षण मंत्री

Big Breaking: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय; आता ‘हा’ नेता असणार देशाचा शिक्षण मंत्री

Jul 25, 2026 | 09:17 PM
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे लोकशाहीचा विजय – पृथ्वीराज चव्हाण; विद्यार्थी, युवा आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या लढ्याचे यश

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे लोकशाहीचा विजय – पृथ्वीराज चव्हाण; विद्यार्थी, युवा आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या लढ्याचे यश

Jul 25, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा