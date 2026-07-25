संतापजनक! असा बाप कोणाला नको...; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत...; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक

पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीने आपल्या १३ दिवसांच्या मुलीची हत्या केली. दुसऱ्या मुलीच्या जन्मामुळे आरोपी नाराज होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने नवजात बाळाला घरातील पाण्याच्या टाकीत फेकले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. शांती नगरचा रहिवासी असलेल्या इम्रान नावाच्या आरोपीला चौकशीनंतर अटक करण्यात आली. त्याची पत्नी मुस्कान हिच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुस्कानने १३ दिवसांपूर्वी एका मुलीला जन्म दिला. या जोडप्याला आधीच चार वर्षांची एक मुलगी आहे.
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पोलिसांनी सांगितले की, इम्रान दुसऱ्या मुलीच्या जन्माने कथितरित्या नाराज होता. बुधवारी रात्री, कुटुंबातील इतर सदस्य झोपलेले असताना, त्याने बाळाला घरातील पाण्याच्या टाकीत फेकून दिले. जेव्हा मुस्कानच्या लक्षात आले की बाळ गायब आहे, तेव्हा कुटुंबाने शोध सुरू केला. पोलिसांनी सांगितले की, इम्रान शोध पथकामध्ये होता आणि नंतर त्याने टाकीत बाळ सापडल्याचा दावा केला. बाळाला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
जिल्हा रुग्णालयातून माहिती मिळाल्यानंतर, पोलिसांनी कुटुंबाची चौकशी केली, ज्यांनी ही घटना अपघाताने बुडून झाल्याची असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान इम्रानने गुन्ह्याची कबुली दिली आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांची पथके सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
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