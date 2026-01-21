Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

केरळमध्ये बसमधील गैरवर्तनाच्या आरोपाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर 42 वर्षीय दीपक यू मानसिक तणावाखाली गेला. आरोप खोटे असल्याचा कुटुंबीयांचा दावा असून, बदनामी व अपमानाच्या भावनेतून त्याने आत्महत्या केली.

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप करत व्हिडीओ केला व्हायरल
  • आरोप झालेला दीपक यू मानसिक तणावात, दोन दिवस अन्नही घेतले नाही
  • व्हिडीओ व्हायरलनंतर 42 वर्षीय तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; पोलिस तपास सुरू
केरळ: केरळयेथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. गर्दीने तुडुंब भरलेल्या बसमध्ये एका ४२ वर्षीय तरुणाचा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तरुणीला धक्का लागला, यावरून इन्फ्लुएन्सर तरुणीने गैरवर्तनाचा आरोप करत व्हिडीओ व्हायरल केला. यामुळे ४२ वर्षीय तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलत गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव दीपक यू असे आहे. तर व्हिडिओत आरोप करणारी इन्फ्लुएन्सरच नाव शिमजिथा मुस्तफा असे आहे. दिपकच्या कुटुंबीयांनी त्या तरुणीने केलेले आरोप खोटे असल्याचे आणि केवळ व्ह्यूज, पैश्यांसाठी व्हिडीओ बनवलं असल्याचे म्हंटल आहे.

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

काय नेमकं प्रकरण?

दीपक यू हा पुथियारा या ठिकाणी त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहत होता. तो एका गारमेंट फॅक्टरीत काम करत होता. १६ जानेवारी रोजी कामासाठी तो कन्नूरला गेला होता. तिथून तो पय्यानूर रेल्वे स्थानकातून अरिकोडला जाणाऱ्या खासगी बसने प्रवास करत होता. त्यावेळी त्याच बसमध्ये शिमजिथा मुस्तफा देखील प्रवास करत होती. ही बस त्यावेळी तुडुंब भरलेली होती. त्यावेळी दिपकचा धक्का शिमजिथा मुस्तफा हिला लागला, असे तिने आरोप केले आहे.

व्हिडीओमध्ये केलेले आरोप काय?

शिमजिथाने बसमध्ये एक १८ सेकंदाचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला आहे. या व्हिडीओमध्ये तिनं आरोप केला होता की, दीपकने जाणीवपूर्वक तिला अश्लील स्पर्श केला आहे. असे तिने व्हिडिओमध्ये आरोप केले आहे.

दीपक मानसिक तणावाखाली गेला

शिमजिथाने जो व्हिडीओ बनवला तो सोशल मीडियावरती व्हायरल झाला. त्यानंतर दीपक मानसिक तणावाखाली गेली होती. दोन दिवस त्याने काही खाल्लं देखील नाही. रविवारी सकाळच्या सुमारास ७ वाजता आई- वडील त्याला उठवण्यासाठी त्याच्या रूममध्ये गेले पण त्याने दरवाजा उघडला नाही. शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याच्या रूमचा दरवाजा तोडला असता दिपकने रूममध्ये गळफास घेतल्याचे आढळून आले. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. पोलिसांनी नातेवाईकांचे जबाब नोंदवले आहे. व्हायरल व्हिडिओच्या दृष्टीकोनातूनही तपास केला जात आहे.

कुटुंबीयांनी फेटाळले आरोप

या घटनेनंतर दिपकच्या कुटुंबीयांनी शिमजिथाने केले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. त्याच्या वडिलांनी म्हंटल की, आमचा मुलगा निर्दोष होता. तो असं करूच शकत नाही. व्हिडीओ व्हायरल होताच अपमान झाल्याच्या भावनेनं तो अस्वस्थ झाला होता होता. व्हिडीओ पाहिल्यानंतर दीपक कोणाशीच बोलला नव्हता. त्यानं स्वत:ला खोलीत बंद करून घेतल्याचंही कुटुंबियांनी सांगितलं.त्याचं कशातही लक्ष नव्हतं, तो खातही नव्हता, याप्रकरणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू आणि न्याय मागू.

शिमजिथाने शेअर केला आणखी एक व्हिडीओ

या घटनेनंतर शिमजिथाने आणखी एक व्हिडीओ शेअर करत आपली बाजू मांडली आहे. आपण आपल्या आरोपांवर ठाम असून दीपकने जाणीवपूर्वक स्पर्श केल्याचं म्हटलंय. मात्र दीपकचा आधीचा व्हिडीओ तिने डिलिट केला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे आणि कशी घडली?

    Ans: केरळमध्ये खासगी बसमधील प्रवासादरम्यान गैरवर्तनाचा आरोप झाल्यानंतर संबंधित तरुणाने घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

  • Que: आरोप कोणी केला होता?

    Ans: शिमजिथा मुस्तफा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप करत व्हिडीओ पोस्ट केला होता.

  • Que: कुटुंबीयांची भूमिका काय आहे?

    Ans: कुटुंबीयांनी आरोप फेटाळले असून गर्दीत चुकून धक्का लागला असल्याचा दावा केला आहे आणि न्यायाची मागणी केली आहे.

