Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Khopoli Crime The Absconding Accused In The Mangesh Kalokhe Murder Case Has Been Arrested

khopoli Crime: राजकीय वैमनस्यातून सुपारी किलिंग! मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी अटकेत; मोठा खुलासा

खोपोलीतील शिवसेना नगरसेविकेचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. राजकीय वैमनस्यातून सुपारी देऊन खून केल्याचा उलगडा झाला असून, 8 दिवस फरार असलेला एक आरोपी पुण्यात अटकेत आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:13 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मंगेश काळोखे यांची 26 डिसेंबर रोजी निर्घृण हत्या
  • 20 लाखांची सुपारी देऊन कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग
  • फरार आरोपी खालिद कुरेशी पुण्यात अटक
खोपोली: खोपोली येथील शिवसेना नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्यात आली होती. २६ डिसेंबर २०२५ ला मंगेश काळोखे यांची सकाळी निर्घृणपने हत्या करण्यात आली. शहरातील जया बार समोर ५ जणांनी काळोखे यांचा पाठलाग करून हल्ला केला. त्यांच्यावर तलवार, कोयता आणि कुऱ्हाडीने वार केले होते. या भयानक हल्ल्यात काळोखेंचा जागेवरच मृत्यू झाला. मंगेश काळोखे यांच्या हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आतापर्यंत १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. ही हत्या राजकीय वैमनस्यातूनच करण्यात आली असा संशय व्यक्त करण्यात आला. आता पोलिसांनी याप्रकरणातील एका फरार आरोपीला पुणयातून अटक केली आहे.

Jalna Crime: वाढदिवसासाठी पैसे नव्हते म्हणून लुटमार! जालन्यात चार मित्रांनी चाकूच्या धाकात केली चोरी; काही तासांत अटक

कॉन्ट्रॅक्ट किलर अटक

रायगड पोलिसांनी आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव खालिद कुरेशी (वय 23) असे आहे.कुरेशी हा पुण्यातील हडपसर भागातील सय्यदनगर येथे राहणार. पोलिसांनी त्याला पुण्यातील वानवडी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याने २० लाखांची कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन मंगेश काळोखे यांच्या दोन मित्रांच्या साथीने हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही राजकीय वैमनस्यातूनच करण्यात आली असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. मात्र या सगळ्यात मुख्य सूत्रधार कोण याचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे.

पोलीस तपास सुरु

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि प्रवक्ते भरत भगत यांचा या गुन्ह्यात अद्याप तरी सहभाग आढळून आलेला नाही. मात्र त्याबाबत तपास सुरू असून तो अंतिम टप्प्यात असल्याचं पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी सांगितलं. ज्यांचा या गुन्ह्यात सहभाग आढळून आला आहे त्यांना रायगड पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. आणखी एकजण फरार असून त्याचा शोध सुरु असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिलीय.

Nagpur: नागपूर सायबर पोलिसांचा मोठा खुलासा! ‘शादी डॉट कॉम’वर ओळख वाढवून महिलेला 7.51 लाखांचा गंडा; विदेशी नागरिकासह 3 आरोपी अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगेश काळोखे यांची हत्या कधी आणि कुठे झाली?

    Ans: 26 डिसेंबर रोजी सकाळी खोपोलीतील जया बार समोर त्यांच्यावर शस्त्रांनी हल्ला करून हत्या करण्यात आली.

  • Que: ही हत्या कोणत्या कारणातून करण्यात आली?

    Ans: तपासात राजकीय वैमनस्यातून सुपारी देऊन (कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग) हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

  • Que: हत्येसाठी किती रकमेची सुपारी देण्यात आली होती?

    Ans: हल्लेखोरांनी सुमारे 20 लाख रुपयांची सुपारी घेतल्याची माहिती आहे.

Web Title: Khopoli crime the absconding accused in the mangesh kalokhe murder case has been arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 09:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Jan 20, 2026 | 06:13 PM
Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Jan 20, 2026 | 06:08 PM
Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Jan 20, 2026 | 06:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM