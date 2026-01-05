Latur Crime: फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, फोटोग्राफरकडून वारंवार अत्याचार; 16 वर्षीय अनाथ मुलीने उचलला टोकाचा पाऊल

Pune Crime: हुंड्याच्या 5 लाखांच्या मागणीसाठी विवाहितेला बेल्टने मारहाण; लग्नाच्या पहिल्या माहिन्यातच…
नेमकं काय घडलं?
पीडित मुलगी अनाथ होती. लहानपणीच तिच्या आई-वडिलांचे निधन झाले होते. तिचे पालनपोषण व शिक्षण तिचे चुलते करत होते. काही काळापासून ती मानसिक तणावाखाली असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. आरोपीचे नाव प्रथमेश शंकर अकोले असे आहे. तो फोटोग्राफीचा व्यवसाय करतो. पीडित अल्पवयीन मुलगी इयत्ता अकरावीत शिक्षण घेत होती. आरोपीने मुलीशी ओळख वाढवली. प्रेमाचे नाते असल्याचे भासवले, तसेच लग्नाचे आमिष दाखवत त्याने विश्वास संपादन केला. फोटो काढण्याच्या निमित्ताने तो तिच्याशी अधिक जवळीक साधत गेला.
आरोपीने मुलीचे काही फोटो काढले आणि त्याचाच वापर करून तिला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्याने “फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करीन” अशी धमकी देत तिला सतत ब्लॅकमेल करत होता. या धमक्यांचा आधारे त्याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. सायंकाळी साडेसहा ते सातच्या सुमारास तिने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच निलंगा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.
आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल
मृत मुलीच्या चुलत्यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अथहत्येस प्रवृत्त करणे, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि ब्लॅकमेलिंग अशा गंभीर कलमान्वये तपास सुरू आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहे. पुढील तपास निलंगा पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
