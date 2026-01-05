Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Latur Crimethreat To Make Photo Viral Repeated Torture By Photographer 16 Year Old Orphan Mullene Uchalla Tokacha Paul

Latur Crime: फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, फोटोग्राफरकडून वारंवार अत्याचार; 16 वर्षीय अनाथ मुलीने उचलला टोकाचा पाऊल

फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडित अलपवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. याच सततच्या त्रासाला कंटाळून १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केली.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:50 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • फोटो व्हायरल करण्याची धमकी
  • वारंवार अत्याचार
  • अल्पवयीन मुलीने केली आत्महत्या
लातूर: लातूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडित अलपवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. याच सततच्या त्रासाला कंटाळून १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केली. पीडित अल्पवयीन मुलगी ही अनाथ होती. ही घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली. या प्रकरणी निलंगा पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात अत्याचार करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Pune Crime: हुंड्याच्या 5 लाखांच्या मागणीसाठी विवाहितेला बेल्टने मारहाण; लग्नाच्या पहिल्या माहिन्यातच…

नेमकं काय घडलं?

पीडित मुलगी अनाथ होती. लहानपणीच तिच्या आई-वडिलांचे निधन झाले होते. तिचे पालनपोषण व शिक्षण तिचे चुलते करत होते. काही काळापासून ती मानसिक तणावाखाली असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. आरोपीचे नाव प्रथमेश शंकर अकोले असे आहे. तो फोटोग्राफीचा व्यवसाय करतो. पीडित अल्पवयीन मुलगी इयत्ता अकरावीत शिक्षण घेत होती. आरोपीने मुलीशी ओळख वाढवली. प्रेमाचे नाते असल्याचे भासवले, तसेच लग्नाचे आमिष दाखवत त्याने विश्वास संपादन केला. फोटो काढण्याच्या निमित्ताने तो तिच्याशी अधिक जवळीक साधत गेला.

आरोपीने मुलीचे काही फोटो काढले आणि त्याचाच वापर करून तिला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्याने “फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करीन” अशी धमकी देत तिला सतत ब्लॅकमेल करत होता. या धमक्यांचा आधारे त्याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. सायंकाळी साडेसहा ते सातच्या सुमारास तिने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच निलंगा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.

आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल

मृत मुलीच्या चुलत्यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अथहत्येस प्रवृत्त करणे, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि ब्लॅकमेलिंग अशा गंभीर कलमान्वये तपास सुरू आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहे. पुढील तपास निलंगा पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Sangli Crime: रेल्वे तिकिटाने उघड झाला हत्येचा कट, उसाच्या शेतात सापडला कुजलेला मृतदेह; पती-सासराच निघाले आरोपी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणी केला अत्याचार?

    Ans: फोटोग्राफरने केला अत्याचार

  • Que: कश्याचे दिले आमिष?

    Ans: प्रेमाचे नाते आणि लग्नाचे आमिष

  • Que: काय धमकी देण्यात आली?

    Ans: “फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करीन” अशी धमकी आरोपी देत होता.

Web Title: Latur crimethreat to make photo viral repeated torture by photographer 16 year old orphan mullene uchalla tokacha paul

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Jan 20, 2026 | 04:16 PM
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM