Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Police Have Arrested Five People Who Opened Fire On Akshay Mhaske In Pune

पुण्यात अक्षय म्हस्केवर गोळीबार करणार्‍या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरातून घेतले ताब्यात

टोळी युद्धाच्या वर्चस्व तसेच बदल्याच्या भावनेतून आंदेकर टोळीकडून झालेल्या तिसऱ्या खूनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपींना गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. तत्पुर्वी हे तरुण आंदेकर टोळीचे नंबरकारी (सदस्य) असल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 08:10 PM
पुण्यात अक्षय म्हस्केवर गोळीबार करणार्‍या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; 'या' परिसरातून घेतले ताब्यात

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : टोळी युद्धाच्या वर्चस्व तसेच बदल्याच्या भावनेतून आंदेकर टोळीकडून झालेल्या तिसऱ्या खूनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपींना गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. तत्पुर्वी हे तरुण आंदेकर टोळीचे नंबरकारी (सदस्य) असल्याचे समोर आले असून, एक आरोपी मोक्कातील आरोपी असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, त्यांना कार्ला येथील एकविरा देवीच्या डोंगरावरून ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या गोळीबाराने शहरात मोठी खळबळ उडाली होती.

 

वनराज आंदेकरच्या खूनातील आरोपीचा भाऊ अक्षय उर्फ बाळू बापू म्हस्के (वय २६) याच्यावर गोळीबार झाला. यामध्ये अक्षय हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.
आफ्ताफ शरीफ सय्यद (रा. भाग्यदेवनगर, वैशाली नर्सिंग होम, कोंढवा खुर्द), ऋषी प्रसाद मोहन आंबट (वय २१, रा. चुडामण तालीमजवळ, नाना पेठ), आवेज अशपाक शेख (वय २६, रा. गणेश पेठ), वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे (वय १९, रा. भवानी पेठ, पालखी विठोबा चौक), अमन फारूक बागवाले (वय २१, रा. गोल्डन ग्रेस, भवानी पेठ) अशी गुन्हेगारांची नावे आहेत. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. अक्षय मस्के याच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी त्याची पत्नी करुणा अक्षय मस्के (वय २२, रा. स्वामी समर्थनगर, आंबेगाव पठार) यांनी सहकारनगर पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

वनराज आंदेकर याचा खून सोमनाथ गायकवाड टोळीकडून १ सप्टेंबर २०२४ रोजी झाला होता. टोळी युद्धाच्या संघर्षातून हा खून झाल्यानंतर शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. नंतर आंदेकर टोळीकडून दोन खून घडवून आणले. नंतर आता तिसऱ्या खूनाचा प्रयत्नात अक्षय मस्के याच्यावर गोळीबार व तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून खून करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नंतर आरोपी पसार झाला होते.

दरम्यान, गुन्हे शाखेसह परिमंडळ दोन व एकमधील पथकांकडून आरोपींचा शोध सुरू होता. पोलिसांनी ऋषी आंबट याच्या वडिलांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यात त्यांनी ही मुले आदल्या दिवशी कार्ला येथील एकविरा देवीला गेले होते. ते आताही एकविरा देवीला गेले असण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावरुन गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव व त्यांच्या पथकाने कार्ला येथील एकविरा देवीच्या डोंगरावर शोध घेऊन ६ जणांना ताब्यात घेतले. बंडु आंदेकर व इतरांनी संगनमत करुन वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा सुड घेण्यासाठी कट रचला, असल्याचे समोर आले आहे.

आवेज शेख मोक्कातील आरोपी

कोंढवा भागात गोळीबारप्रकरणात कृष्णा आंदेकरसह टोळीवर मोक्का कारवाई केली होती. नंतर आवेज शेखचा सहभाग होता. तो मोक्कातून जामीनावर बाहेर आला असून, तो आंदेकर टोळीच नंबरकारी (सदस्य) आहे. कृष्णा आंदेकरने या आरोपींना पिस्तूल पुरवले होते. तर, आवेजसोबत इतर अटक केलेली मुल ही कृष्णा तसेच स्वराज यांच्यासोबत असत, या मुलांना घेऊन आवेज याने या खूनाचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे.

वनराज आंदेकर यांचा खुन करण्यासाठी पिस्तुल पुरविल्याबद्दल आकाश मस्के याला पोलिसांनी अटक केली आहे. तो सध्या तुरुंगात आहे. त्याचा भाऊ अक्षय मस्के हा रिक्षा चालवतो. तो रिक्षा घेऊन बालाजीनगर येथील राजश्री शाहु बँक चौकात बुधवारी २० मे २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता थांबला होता. त्यावेळी दुचाकीवरुन आलेल्या चौघांनी त्याच्यावर गोळीबार करुन कोयत्याने वार करुन गंभीर जखमी केले. अक्षय मस्के याला तातडीने भारती हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर उपचार करण्यात येत असून, अजूनही तो बेशुद्ध असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

Web Title: Police have arrested five people who opened fire on akshay mhaske in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!
1

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!
2

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत
3

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक
4

Pune Crime:“तु माझी नाही झालीस तर कोणाचीच नाही”; पुण्यात तरुणीवर अॅसिड हल्ला, आरोपीला कर्नाटकातून अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात अक्षय म्हस्केवर गोळीबार करणार्‍या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरातून घेतले ताब्यात

पुण्यात अक्षय म्हस्केवर गोळीबार करणार्‍या पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरातून घेतले ताब्यात

May 21, 2026 | 08:10 PM
Moong Dal Halwa: घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मूग डाळ हलवा, नोट करा सोपी रेसिपी

Moong Dal Halwa: घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मूग डाळ हलवा, नोट करा सोपी रेसिपी

May 21, 2026 | 07:59 PM
“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख

“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख

May 21, 2026 | 07:47 PM
Sara Tendulkar : Body Shaming करणाऱ्या पत्रकाराला फटकारलं; “याला पत्रकारिता नाही म्हणत!” संतापली सारा

Sara Tendulkar : Body Shaming करणाऱ्या पत्रकाराला फटकारलं; “याला पत्रकारिता नाही म्हणत!” संतापली सारा

May 21, 2026 | 07:47 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

May 21, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM