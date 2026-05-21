पुणे : टोळी युद्धाच्या वर्चस्व तसेच बदल्याच्या भावनेतून आंदेकर टोळीकडून झालेल्या तिसऱ्या खूनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपींना गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. तत्पुर्वी हे तरुण आंदेकर टोळीचे नंबरकारी (सदस्य) असल्याचे समोर आले असून, एक आरोपी मोक्कातील आरोपी असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, त्यांना कार्ला येथील एकविरा देवीच्या डोंगरावरून ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या गोळीबाराने शहरात मोठी खळबळ उडाली होती.
वनराज आंदेकरच्या खूनातील आरोपीचा भाऊ अक्षय उर्फ बाळू बापू म्हस्के (वय २६) याच्यावर गोळीबार झाला. यामध्ये अक्षय हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.
आफ्ताफ शरीफ सय्यद (रा. भाग्यदेवनगर, वैशाली नर्सिंग होम, कोंढवा खुर्द), ऋषी प्रसाद मोहन आंबट (वय २१, रा. चुडामण तालीमजवळ, नाना पेठ), आवेज अशपाक शेख (वय २६, रा. गणेश पेठ), वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे (वय १९, रा. भवानी पेठ, पालखी विठोबा चौक), अमन फारूक बागवाले (वय २१, रा. गोल्डन ग्रेस, भवानी पेठ) अशी गुन्हेगारांची नावे आहेत. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. अक्षय मस्के याच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी त्याची पत्नी करुणा अक्षय मस्के (वय २२, रा. स्वामी समर्थनगर, आंबेगाव पठार) यांनी सहकारनगर पोलिसांत तक्रार दिली आहे.
वनराज आंदेकर याचा खून सोमनाथ गायकवाड टोळीकडून १ सप्टेंबर २०२४ रोजी झाला होता. टोळी युद्धाच्या संघर्षातून हा खून झाल्यानंतर शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. नंतर आंदेकर टोळीकडून दोन खून घडवून आणले. नंतर आता तिसऱ्या खूनाचा प्रयत्नात अक्षय मस्के याच्यावर गोळीबार व तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून खून करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नंतर आरोपी पसार झाला होते.
दरम्यान, गुन्हे शाखेसह परिमंडळ दोन व एकमधील पथकांकडून आरोपींचा शोध सुरू होता. पोलिसांनी ऋषी आंबट याच्या वडिलांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यात त्यांनी ही मुले आदल्या दिवशी कार्ला येथील एकविरा देवीला गेले होते. ते आताही एकविरा देवीला गेले असण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावरुन गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव व त्यांच्या पथकाने कार्ला येथील एकविरा देवीच्या डोंगरावर शोध घेऊन ६ जणांना ताब्यात घेतले. बंडु आंदेकर व इतरांनी संगनमत करुन वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा सुड घेण्यासाठी कट रचला, असल्याचे समोर आले आहे.
आवेज शेख मोक्कातील आरोपी
कोंढवा भागात गोळीबारप्रकरणात कृष्णा आंदेकरसह टोळीवर मोक्का कारवाई केली होती. नंतर आवेज शेखचा सहभाग होता. तो मोक्कातून जामीनावर बाहेर आला असून, तो आंदेकर टोळीच नंबरकारी (सदस्य) आहे. कृष्णा आंदेकरने या आरोपींना पिस्तूल पुरवले होते. तर, आवेजसोबत इतर अटक केलेली मुल ही कृष्णा तसेच स्वराज यांच्यासोबत असत, या मुलांना घेऊन आवेज याने या खूनाचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे.
वनराज आंदेकर यांचा खुन करण्यासाठी पिस्तुल पुरविल्याबद्दल आकाश मस्के याला पोलिसांनी अटक केली आहे. तो सध्या तुरुंगात आहे. त्याचा भाऊ अक्षय मस्के हा रिक्षा चालवतो. तो रिक्षा घेऊन बालाजीनगर येथील राजश्री शाहु बँक चौकात बुधवारी २० मे २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता थांबला होता. त्यावेळी दुचाकीवरुन आलेल्या चौघांनी त्याच्यावर गोळीबार करुन कोयत्याने वार करुन गंभीर जखमी केले. अक्षय मस्के याला तातडीने भारती हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर उपचार करण्यात येत असून, अजूनही तो बेशुद्ध असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
