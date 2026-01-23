Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime : मसाज बुकिंग रद्द केल्याने थेरपिस्टने महिलेची मारहाण, अर्बन कंपनीचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

मुंबईत एका महिला मालिश करणाऱ्याने मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. एका महिलेने ऑनलाइन मसाज बुक केला होता. तिने मसाज रद्द करण्याची विनंती केली तेव्हा अर्बन कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्याने असभ्य वर्तन केले.

Updated On: Jan 23, 2026 | 05:09 PM
Mumbai Crime News Marathi : मुंबईतील वडाळा परिसरातील एका धक्कादायक घटनेने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. अर्बन कंपनी अॅपद्वारे नियुक्त केलेल्या एका महिला मसाज थेरपिस्टवर बुकिंग रद्द झाल्यानंतर एका ग्राहकावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने पोलिस तक्रार दाखल केली आहे. घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेनंतर अर्बन कंपनीने महिला मालिश करणाऱ्याला कामावरून काढून टाकले.

नेमकं प्रकरण काय?

४६ वर्षीय महिला तिच्या मुलासह वडाळा येथे राहते. तिने तिच्या फ्रोझन खांद्याला आराम देण्यासाठी अर्बन कंपनी अॅपद्वारे मसाज सेवा बुक केली होती. महिला थेरपिस्ट ठरलेल्या वेळी तिच्या घरी पोहोचली, परंतु पीडिता तिच्या वागण्याने आणि तिने आणलेल्या मोठ्या मसाज बेडमुळे अस्वस्थ झाली. तिने सत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि परतफेड सुरू केली. यामुळे थेरपिस्ट संतापली.

बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरण: आरोपी इमरान पटेलला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

शिवीगाळ आणि हाणामारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, थेरपिस्टने प्रथम तिच्याशी गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली आणि नंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तिने तिचे केस ओढले, तिच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला, तिला ओरबाडले आणि तिला जमिनीवर ढकलले. पीडितेच्या मुलाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याच्यावरही हल्ला करण्यात आला. घटनेदरम्यान, पीडितेने ताबडतोब पोलिस हेल्पलाइन क्रमांक १०० वर कॉल केला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु तोपर्यंत आरोपी थेरपिस्ट पळून गेला होता. त्यानंतर, पीडितेने वडाळा पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध अदखलपात्र तक्रार दाखल केली आहे आणि तपास सुरू केला आहे.

थेरपिस्टचा हल्ला पकडला

तपासादरम्यान, असे आढळून आले की सुरुवातीला अ‍ॅपमध्ये थेरपिस्टच्या नावा आणि ओळखीबाबत तांत्रिक त्रुटी होती. नंतर हे दुरुस्त करण्यात आले. व्हायरल व्हिडिओमध्ये संपूर्ण हल्ला कैद झाला आहे, जो थेरपिस्टच्या आक्रमक वर्तनाचे स्पष्टपणे चित्रण करतो. सोशल मीडियावर पसरलेल्या व्हिडिओमुळे प्रकरण आणखी वाढले.

वडाळा पोलीसांचा तपास

वडाळा पोलीस आता त्या थेरपिस्टचा शोध घेत आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की ते या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. या घटनेबाबत अर्बन कंपनीच्या सुरक्षिततेवर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर अनेक लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. कंपनीने अद्याप या प्रकरणावर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. पीडितेने सांगितले की ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या खूप पीडित आहे आणि तिला न्यायाची आशा आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की आरोपीला लवकरच अटक केली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल.

थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

Published On: Jan 23, 2026 | 05:09 PM

Jan 23, 2026 | 05:09 PM
