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Mumbai Crime: मुंबईतील राज्यपालांच्या लोकभवनात SRPF जवानाची सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने आत्महत्या

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:59 AM IST
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सारांश

मुंबईतील मलबार हिल येथील राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थान असलेल्या लोकभवनात SRPF जवान कौस्तुभ सांगळे (वय 26) यांनी सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मलबार हिल येथील राज्यपालांच्या लोकभवनात SRPF जवान कौस्तुभ सांगळे यांनी आत्महत्या केली.
  • जवानाने ड्युटीदरम्यान सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळी झाडल्याची माहिती समोर आली.
  • घटनास्थळी सुसाईड नोट आढळली नसून आत्महत्येमागील कारणांचा पोलीस तपास सुरू आहे.
मुंबई: मुंबईतील मलबार हिल परिसरातील राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थान असलेल्या लोकभवनातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरक्षेच्या ड्युटीवर असलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (SRPF) 26 वर्षीय जवानाने आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

कौस्तुभ सांगळे (वय २६) असे या कॉन्स्टेबलचे नाव आहे, कोल्हापूरचा गट १६ मध्ये कार्यरत होता. कौस्तुभने कॉन्स्टेबलने सोमवारी संध्याकाळी आपल्या सर्व्हिस शस्त्राने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. गोळी झाडल्यानंतर मोठा आवाज ऐकायला आला. आवाज ऐकल्यानंतर परिसरातील इतर सुरक्षा कर्मचारी तात्काळ आवाज आल्याच्या दिशेने धाव घेतली. त्यावेळी तिथे कौस्तुभ खाली पडलेला होता. त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता, असे पोलिसांनी सांगितले.

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पोलीस तपास सुरु

दरम्यान, घटनास्थळी कौस्तुभजवळ कोणतीही सुसाईड नोट पोलिसांना सापडली नाही. पोलिसांनी त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. सध्या पोलीस त्याने टोकाचे पाऊल का उचलले याचा तपास करत आहे.

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मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यामुळे झाड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये पुन्हा एकदा एका निष्पाप नागरिकाचा बळी गेला आहे. कुर्ला पश्चिम येथील कमानी परिसरात मोठे झाड दुकानावर कोसळल्याने 63 वर्षीय युनुस कुंदावाला यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत मुंबई महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. घटनेची गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई अग्निशामक दल, स्थानिक पोलीस, बेस्ट (BEST) कर्मचारी आणि पालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसचे मदत पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कटरच्या साहाय्याने दुकानावर पडलेले झाड कापून बाजूला केले. या दुर्घटनेमुळे परिसरातील वीजवाहिन्या तुटल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. बेस्ट प्रशासनाकडून वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

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Web Title: Mumbai crime srpf jawan commits suicide with service revolver at the governors lok bhavan in mumbai

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Published On: Jul 07, 2026 | 08:59 AM

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