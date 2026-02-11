Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नगरसेवकांनो, जनतेशी नाळ जोडा…; खासदार अशोक चव्हाणांचा नवीन नगरसेवकांना मोलाचा सल्ला

माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये संवाद साधला केले. नांदेड महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौर यांच्या पदग्रहण समारंभात ते बोलत होते.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:39 AM
Kavita Mule becomes Mayor of Nanded, takes oath in presence of Mayor Ashok Chavan

नांदेडमध्ये महापौर कविता मुळे बनल्या महापौर अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पदग्रहण सोहळा पार पडला (फोटो - सोशल मीडिया)

Nanded News : नांदेड : नदिडच्या जनतेने दिलेल्या विश्वासातून प्रथमच भारतीय जनता पक्षाचा महापौर निवडून येणे ही ऐतिहासिक घटना असून, या विश्वासाला साजेसे काम करून लोकांची प्रशंसा मिळवा, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केले. नांदेड महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौर यांच्या पदग्रहण समारंभात ते बोलत होते. (Nanded News)

स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण हे नांदेडचे पहिले नगराध्यक्ष होते व तेथून देशाच्या गृहमंत्रिपदापर्यंत त्यांचा प्रवास झाला, याची आठवण करून देत अशोक चव्हाण म्हणाले की, त्याच परंपरेला अनुसरून नव्या नेतृत्वाने विकास, पारदर्शकता व लोकहिताला प्राधान्य द्यावे. कार्यक्रमास खासदार डॉ. अजित गोपछडे, माजी मंत्री डी.पी. सावंत, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंद बोंढारकर, भाजप महानगराध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर, माजी आमदार राम पाटील रातोळीकर, जिल्हाध्यक्ष संतुकराव हंबर्डे, सभागृहनेते अॅड. महेश कनकदंडे, चैतन्यबापू देशमुख, प्रवीण साले, गंगाधर बडुरे, संतोष मुळे, महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

महापौर कविता मुळे यांनी सामान्य कुटुंबातील महिलेला मिळालेल्या संधीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले. ‘सत्ता उपभोगासाठी नव्हे, सेवेसाठी आहे,’ असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. उपमहापौर दिपकसिंह रावत यांनी प्रशासकराज संपून ‘जनताराज’ सुरू झाल्याचे सांगत नागरिक व प्रशासनातील दरी कमी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आमदार कल्याणकर यांनी शिवसेनेचा बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला, तर आमदार बोंढारकर यांनी गोदावरी शुद्धीकरणासह सर्वांगीण विकासासाठी भाजप-सेना एकत्र काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

हे देखील वाचा : ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान

खासदार गोपछडे यांनी महिला नगरसेवकांची मोठी संख्या ही महिलाराजचे प्रतीक असल्याचे सांगत स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन व दळणवळण क्षेत्रात नांदेडला नवे परिमाण देण्याची भूमिका मांडली. आयुक्त डोईफोडे यांनी प्रस्तावित प्रकल्प जलदगतीने राबविण्याची ग्वाही दिली. सूत्रसंचालन संतोष देवराये यांनी केले, तर आभार अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी मानले. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन व वाहतूक या प्रश्नांवर कालबद्ध निर्णय घेण्याची गरज सर्व वक्त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र, राज्य योजनांच्या माध्यमातून निधी आणून नांदेडला स्वच्छ, सुंदर व नागरिकाभिमुख शहर बनविण्याचा दृढ संकल्प या सोहळ्यातून व्यक्त झाला.

हे देखील वाचा :  “सलमान खान हा उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा हिंदू,” नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा डिवचले…

भानगडी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही

महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शकपणे चालविला जावा, तसेच प्रत्येक नगरसेवकाने जनतेची कामे करावीत्त, नगरसेवक आम्हाला भेटलाच नाही, अशी तक्रार येता कामा नये, ती खपवूनही घेतली जाणार नाही, कोणत्याही
भानगडी करू नका भानगडी करणा-यांना बाजूला सारण्याची ताकद माझ्यात आहे. अशा कडक शब्दात खा. अशोकराव चव्हाण यांनी पदग्रहण सोहळ्यात नवनिर्वाचीत नगरसेवकांना ‘बुस्टर डोस’ दिला.

एमआयएमकडून राष्ट्रगीताचा अवमान, भाजपचा आरोप

एमआयएम भाजप आमनेसामनेपहिल्याच सभेच्या निमित्ताने भाजप व एमआयमच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार
घोषणा युद्ध रंगले एमआयएमच्या नगरसेवकांनी महापौर, उपमहापौर निवडीचा सभेवा राष्ट्रगीताने समारोप होताना सभागृह सोडले. एमआयएमच्या नगरसेवकानी राष्ट्रगीताचा अवमान केला असून हा भारतमातेचा अपमान आहे, तो कदापी खपवून घेणार नाही, अशा शब्दात खा. अजित गोपछडे, नवनिर्वाचीत उपमहापौर दिपकसिंह रावत यानी एमआयएमला खडे बोल सुनावले.

Feb 11, 2026 | 11:39 AM

