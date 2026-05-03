Nasarapur Crime News: शेळ्या, कोंबड्या, कुत्र्यांवरही अत्याचार…! नसरापूर प्रकरणातील आरोपीच्या विकृत कृत्यांचा धक्कादायक इतिहास

दरम्यान, साम’वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरोपीच्या भूतकाळाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी कांबळेबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. भीमराव कांबळे हा पूर्वीपासूनच विकृत प्रवृत्तीचा असून सुमारे २० वर्षांपूर्वी गावकऱ्यांनी त्याला गावातून हाकलून लावले होते. गावात राहत असताना तो जनावरांवर अत्याचार करत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या.
गावकऱ्यांच्या माहितीनुसार, आरोपी कांबळे हा शेतात शेळ्या चारताना त्यांच्यावर अत्याचार करायचा. इतकेच नव्हे तर कोंबड्यांवरही अत्याचार केल्याचे प्रकार समोर आले होते. काही महिलांवरही त्याने अत्याचार केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. कांबळेच्या कृत्यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. एका वयोवृद्ध महिलेवर कोयत्याचा धाक दाखवून अत्याचार केल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
स्थानिकांच्या मते, आरोपी कांबळे हा कुत्र्यांवरही क्रूर अत्याचार करायचा. त्याच्या वागणुकीमुळे संपूर्ण गावाने त्याच्याशी संबंध तोडले होते. कोणत्याही सामाजिक कार्यक्रमात त्याला बोलावले जात नव्हते, तसेच गावकरी त्याच्यापासून दूर राहात होते.
दरम्यान, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आरोपीच्या घरावर अटकेची नोटीस लावली असून ती त्याचा मुलगा धीरज कांबळे यांच्या नावाने देण्यात आली आहे. आरोपीच्या कुटुंबाबाबतही काही गंभीर प्रकार समोर आले आहे. आरोपी कांबळेचा मुलगाही असाच हिंसक प्रवृत्तीचा असल्याचा दावा ग्रामस्थां केला आहे.
या घटनेनंतर परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण असून, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, अगदी फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांकडून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.