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अन्यायाची परिसीमा? टीम इंडियामध्ये Sanju Samson साठी दरवाजे बंद? गौतम गंभीरच्या विधानाने खळबळ

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

Gautam Gambhir On Sanju Samson team india exit: संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या प्लेइंग ११ मधून वगळण्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली. यानंतर संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी संजूच्या कमबॅकबाबत मोठे वकतव्य केले आहे.

अन्यायाची परिसीमा? टीम इंडियामध्ये Sanju Samson साठी दरवाजे बंद? गौतम गंभीरच्या विधानाने खळबळ
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विस्तार
  • टीम इंडियातून संजू सॅमसनचा पत्ता कट?
  • गौतम गंभीरच्या विधानाने खळबळ
  • संजूची भारतासाठी उत्कृष्ट कामगिरी
इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी- २० सामन्यात भारताला लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. मंगळवारी (दि. ७) ट्रेंट ब्रिजवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात इंग्लंडने टीम इंडियाला १२५ धावांनी पराभूत केले. मोठ्या फरकाने झालेल्या पराभवानंतर संजू सॅमसनला संघातून वगळण्यावरून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. यावर टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी संजू्च्या कमबॅकबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे.

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संजू सॅमसनसाठी टीम इंडियाचे दरवाजे खुले?

इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत आणि झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठीच्या संघातून सातत्याने वगळल्यामुळे संजू सॅमसनच्या भविष्याबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. परंतु, भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी स्पष्ट केले की, या विकेटकीपर-फलंदाजाला त्याच्या भूमिकेबद्दल पूर्ण स्पष्टता देण्यात आली आहे आणि सध्याच्या मालिकेत त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता नाकारलेली नाही. तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताचा १२५ धावांनी दारुण पराभव झाल्यानंतर, गंभीर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सॅमसनच्या भविष्याबद्दल उघडपणे भाष्य केले.

गौतम गंभीरने सांगितले की, ‘माझे सॅमसनसोबत वैयक्तिक बोलणे झाले होते आणि संघ व्यवस्थापनाची भूमिका त्याला स्पष्टपणे कळवण्यात आली होती. ‘मी संजू सॅमसनला त्याच्या हक्काची सर्व स्पष्टता दिली आहे. ते संभाषण मुख्य प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांच्यात झाले होते. त्या संभाषणात काय बोलले गेले, हे मी सार्वजनिकरित्या सांगणार नाही.’

संजूची भारतासाठी उत्कृष्ट कामगिरी

गंभीरने सॅमसनच्या योगदानाचे कौतुक केले आणि सांगितले की संघ व्यवस्थापन त्याच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करत नाही. ते म्हणाले की, ‘संजूने भारतासाठी, विशेषतः विश्वचषकादरम्यान, उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, हे आम्हाला पूर्णपणे माहित आहे. पण कधीकधी खेळाडूचा सध्याचा फॉर्म देखील विचारात घ्यावा लागतो. तो या मालिकेत परत येऊ शकत नाही, असा कोणताही निश्चित नियम नाही.’

टी-२० विश्वचषकातील ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ ठरलेल्या संजू सॅमसनला, आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात अनुक्रमे ५, ० आणि १ धावा केल्यामुळे अंतिम ११ खेळाडूंमधून वगळण्यात आले. त्याच्या जागी १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला संघात संधी देण्यात आली. झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी, निवड समितीने सॅमसनऐवजी प्रभसिमरन सिंगची निवड केली, ज्याने आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून प्रभावी कामगिरी केली होती.

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Web Title: Sanju samson team india comeback gautam gambhir statement ind vs eng

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:48 PM

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