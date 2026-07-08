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Ramai Awas Gharkul Scam: ‘रमाई आवास’ घरकुल योजनेत मोठा घोटाळा; अंबादास दानवेंचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

Ramai Awas Gharkul Scam News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रमाई आवास घरकुल योजनेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

अंबादास दानवेंचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप (Photo Credit- X)

अंबादास दानवेंचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘रमाई आवास’ घरकुल योजनेत मोठा घोटाळा
  • अंबादास दानवेंचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप
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छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगरात बोगस कागदपत्रे, हाताने तयार केलेल्या लाभार्थी याद्या, अपात्र लाभार्थ्यांना मंजुरी, खोटी रेशनकार्डे व बनावट करपावत्या यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आ. अंबादास दानवे (Ambada Danve) यांनी विधान परिषद सभागृहात केला. या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी शासनाकडे केली. या प्रकरणात काही एजंट, संबंधित अधिकारी आणि इतर घटकांच्या संगनमतातून घरकुल योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आला आहे. यापूर्वीही या प्रकरणी माजी खा. इम्तियाज जलील यांनी आंदोलन करून चौकशीची मागणी केली होती, असेही आ. दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.


लाभार्थ्यांची यादी डिजिटल प्रणालीऐवजी हाताने तयार करण्यात आली आणि तीच कोणतीही शहानिशा न करता समाजकल्याण विभागाने मंजूर केली. महानगरपालिका, पीएमसी तसेच संबंधित अभियंत्यांनी स्थळ पाहणी न करता लाभमंजूर केल्यामुळे अनेक अपात्र व्यक्तींना घरकुल मिळाले. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याचा नियम असतानाही पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्रपणे घरकुल मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

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कागदपत्रांची छाननी प्रक्रिया सुरु

यावर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी सांगितले कि, लाभार्थ्यांना स्वतःच्या जागेवर घरकुल बांधण्यासाठी शासनामार्फत महापालिका, जिल्हा परिषद व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी वर्ग करण्यात येतो. मात्र २०११ ते २०२२-२३ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अजर्जापैकी अनेक अर्जावर अंतिम कार्यवाही झाली नव्हती. काही प्रकरणांमध्ये अर्ज घरकुलासाठी अपात्र अथवा रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने ऑनलाइन अर्ज प्रणाली सुरू केली. यात एकूण ८४२ अर्ज प्राप्त झाले. लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. पात्र लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून त्यांची छाननी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

अधिकारी संशयाच्या फेऱ्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट करपावत्या आणि रेशनकार्ड तयार करून त्यांच्याही नावांचा गैरवापर करण्यात आला आहे. संबंधित कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचे सांगत अंबादास दानवे यांनी ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणात महापालिका, समाजकल्याण विभाग, पीएमसी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाहा मंजुरी दिली, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभमंजूर केले आणि योजनेचा गैरवापर होऊ दिला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार का, असा सवालही आमदार अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Major scam in the ramai awas housing scheme ambadas danve makes serious allegations in the legislative council

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:55 PM

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