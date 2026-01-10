Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik News : जावयाने सासूला 20 लाखांचा घातला गंडा असं हवंय, मुलगी-नातवाचीही साथ; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नाशिकमध्ये नात्यांना काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. जावई, मुलगी व नातवाने मिळून 65 वर्षीय निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याची 20 लाखांची फसवणूक केली. तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल.

Updated On: Jan 10, 2026 | 10:15 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सेवानिवृत्तीचे 20 लाख रुपयांनी सासूची केली फसवणूक
  • जावई राजेश चंडालियाने दिशाभूल करून पैसे काढले
  • मुलगी व नातवाने खोट्या सह्या करून फसवणूक केली
नाशिक: नाशिकमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. जावयाने आपल्या सासूची आर्थिक फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर या फसवणुकीत महिलेच्या लेकीचा आणि नातूचा देखील समावेश होता. तब्बल २० लाखांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना जय भवानी रोड परिसरात उघडकीस आली आहे. या घटनेने संताप व्यक्त केला जात आहे.

Jaipur Accident: जयपूरमध्ये भरधाव ऑडीचा कहर; डिव्हायडरला धडकून पादचाऱ्यांवर घुसली कार, एकाचा मृत्यू, 16 जखमी

काय नेमकं प्रकरण?

पीडित महिलेचा नाव प्रमिला रमेश मैना (६५) असे आहे. प्रमिला रमेश मैना या रेल्वे सेवेतून सन २०२० मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या होत्या. त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेले २० लाख रुपये मिळाले. त्यांनी ते पैसे कॅनरा बँकेत जमा केले होते. प्रमिला या आपली मुलगी कृष्णा चंडालिया आणि जावई राजेश चंडालिया यांच्यासोबत राहत होत्या. जावई राजेश याने पैशांची गरज असल्याचे सांगून सासूकडे एक लाख रुपयांची मागणी केली. त्यावेळी प्रमिला मैना यांनी “बँकेतून काढून देते” असे सांगितले. यावर “तुमचे पैसे फिक्स डिपॉझिटमध्ये आहेत, काढता येणार नाहीत,” असे सांगून जावयाने त्यांची दिशाभूल केली.

यानंतर काही दिवसांनी पेन्शन काढण्यासाठी त्या बँकेत गेल्या. तेव्हा खात्यात त्यांना पुरेशी रक्कम नसल्याचे नजरेत आले. हा प्रकार मुलीला सांगितल्यावर तिने उडवाउडवीची उत्तरे देत आईला घराबाहेर काढून दिले. यांनतर महिलेने मोठ्या मुलीसोबत बँकेत जाऊन स्टेटमेंट काढले. यावेळी त्यांच्या अकाऊंटमधून दुसऱ्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसे ट्रान्सफर झाल्याचं उघड झाले.

गुन्हा दाखल

जावई, मुलगी आणि नातवाने खोट्या सह्या करून खात्यातील पैसे परस्पर काढून घेतले होते असे लक्षात येताच पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस तपास करत आहे. याप्रकरणी नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

 

Palghar News: मुलं पळविण्याच्या संशयावरून चौघांचा घेराव; पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठा अनर्थ टळला

Frequently Asked Questions

  • Que: ही फसवणूक कुणी केली?

    Ans: जावई राजेश चंडालिया, त्याची पत्नी (पीडितेची मुलगी) आणि नातवाने.

  • Que: किती रकमेची फसवणूक झाली?

    Ans: सुमारे 20 लाख रुपये.

  • Que: पैसे कसे काढले गेले?

    Ans: खोट्या सह्या करून वेगवेगळ्या खात्यांत पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले.

Web Title: Nashik news nashik news son in law defrauds mother in law of 20 lakhs daughter and grandson also involved

Published On: Jan 10, 2026 | 10:14 AM

