Madhyapradesh Crime: “जीन्स घालू नको” म्हणत सासऱ्यांनी केला विरोध, नवविवाहितेने संपवलं जीवन

इंदोरमध्ये गौरी प्रजापत या नवविवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. जीन्स घालण्यावरून सासरच्यांकडून होत असलेल्या वादामुळे ती मानसिक तणावात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 12:10 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • कपड्यांच्या निवडीवरून गौरी आणि सासरच्यांमध्ये सतत वाद होत होते.
  • गौरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत खोलीत आढळली.
  • पोलिसांनी मर्ग दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कयादक घटना समोर आली आहे. सासरच्या मंडळींनी जीन्स घालायला विरोध केला म्हणून एका महिलेने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. सासरच्या मंडळींकडून कपड्यांवरून होणाऱ्या सततच्या वादामुळे ती मानसिक तणावाखाली होती. याच तणावातून तिने टोकाचे निर्णय घेतले. मध्यप्रदेशाती इंदोर परिसरात ही घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडल नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव गौरी प्रजापत असे आहे. गौरीचा विवाह काही वर्शांपूर्वी राहुल प्रजापती याच्याशी झाला होता. मात्र लग्नानंतर काही दिवसातच कुटुंबात कपड्यांच्या निवडीवरून वाद होऊ लागले. गौरीला जीन्स घाल्यापासून सासरच्यांकडून विरोध होता. ज्यावरून वारंवार त्यांच्यात वाद होत होते. यामुळे काही दिवसांपासून प्रचंड नैराश्यात गौरी होती.

घटनेच्या दिवशी ती आपल्या खोलीत होती, बराच वेळ झाला तरी ती बाहेर आली नाही, तिचा पती राहुल याने तिला बऱ्याच वेळा आवाज दिला, मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. कुटुंबीयांनी खोलीचा दरवाजा उघडला त्यावेळी गौरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्ट मार्टमसाठी रुग्णालयात पाठवला. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून कुटुंबीयांची चौकशी सुरू केली आहे.पोस्ट मार्टम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या घटनेमुळे गौरीच्या माहेरच्या लोकांचा आक्रोश सुरू असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका आठवीत शिकणारी मुलगी गर्भवती झाल्याची घटना समोर आली आहे. सलग सहा महिने अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. आरोपीने भीती दाखून हे कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील भिंड जिल्ह्यात घडली.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत महिलेचे नाव गौरी प्रजापत आहे.

  • Que: आत्महत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: कपड्यांवरून होणारे वाद आणि मानसिक तणाव हे प्राथमिक कारण सांगितले जात आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना मध्यप्रदेशातील इंदोर परिसरात घडली.

Published On: May 13, 2026 | 12:10 PM

