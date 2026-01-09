Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Thane Accident Case Terrible Container Accident At Gaimukh Ghat 11 Vehicles Damaged 4 Injured

Thane Accident Case : गायमुख घाटात कंटेनरचा भीषण अपघात ; 11 वाहनांचे नुकसान, 4 जखमी

गायमुख जकात नाक्याजवळील गायमुख घाट उतरणीवर आज सकाळी भीषण अपघात झाला असून सुमारे 11 वाहनांचं यात नुकसान झालं आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 12:34 PM
Thane Accident Case : गायमुख घाटात कंटेनरचा भीषण अपघात ; 11 वाहनांचे नुकसान, 4 जखमी
Follow Us:
Follow Us:
  • गायमुख घाटात कंटेनरचा भीषण अपघात
  • 11 वाहनांचे नुकसान, 4 जखमी
  • पोलीसांचा तपास जारी
ठाणे  : मुंबई – सुरत महामार्गालगत ठाणे परिसरातील महत्वाचं ठिकाण म्हणजे गायमुख घाट. या ठिकाणाहून बऱ्याच मोठ्या वाहनांची ये जा सुरु असते. मालवाहून नेणारे अवजड वाहनं देखील याच ठिकाणाहून जात असतात. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विकसित करावा अशी मागणी स्थानिकांची कित्येक दिवसांपासून सुरु आहे. या ठिकाणी वरचेवर किरकोळ तर कधी गंभीर स्वरुपाच्या अपघाताचं सत्र सुरुत असतं. मात्र आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघाताने मोठं नुकसान देखील झालं आहे.

गायमुख जकात नाक्याजवळील गायमुख घाट उतरणीवर शुक्रवारी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास टाटा कंपनीच्या सिमेंट वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरचा भीषण अपघात झाला. ठाण्याच्या दिशेने येणारा MH 04 KF 0793 क्रमांकाचा कंटेनर विरुद्ध दिशेने बोरिवलीकडे जाणाऱ्या एकूण 11 वाहनांना धडकला. या अपघातात चार जण गंभीर व किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला सकाळी साडेसात वाजता या घटनेची माहिती प्राप्त झाली.या अपघाताच्या घटनेची माहिती भालेराव यांनी दिली. कंटेनरमध्ये अंदाजे 35 ते 40 टन सिमेंट गोण्या भरलेल्या होत्या. अपघातानंतर कंटेनरचा चालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे.

Nagpur Crime: क्षुल्लक वादातून मित्रानेच मित्राचा काटा काढला, दारूच्या नशेत लोखंडी रॉड व चाकूने हल्ला

या अपघातात रिक्षाचालक शिवकुमार यादव (वय 56 ) यांना डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. रिक्षामधील प्रवासी तस्किन शेख (वय 45 ) व अनिता पेरवाल (वय 45 ) यांना चेहऱ्याला किरकोळ दुखापत झाली असून, कारचालक रामबली बाबूलाल (वय 22 ) यांना कमरेला गंभीर दुखापत झाली आहे. या चौघांनाही ओवळा येथील टायटन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इतर काही वाहनांतील प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाल्याने त्यांनी खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतल्याची माहिती कासारवडवली पोलीसांनी दिली.

अपघातात होंडा सिटी, व्हॅगनार, इर्टिगा, महिंद्रा XEV 9E, इनोव्हा, डिझायर, सुझुकी ब्रेझा, फोर्ड कार तसेच एक ऑटो रिक्षा अशा एकूण 11 वाहनांचे कमी-अधिक प्रमाणात नुकसान झाले. अपघातानंतर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात ऑईल सांडल्याने घसरणीचा धोका निर्माण झाला होता.

घटनेनंतर कासारवडवली पोलीस, शहर वाहतूक पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी व अग्निशमन दलाचे जवान तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सांडलेल्या ऑईलवर माती टाकून रस्ता सुरक्षित करण्यात आला. अपघातामुळे घोडबंदर रोडवरील दोन्ही वाहिन्यांवर सुमारे दोन तास मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.सध्या सर्व अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला करण्यात आली असून, घोडबंदर रोड वाहतुकीसाठी पूर्णपणे मोकळा करण्यात आला आहे. अपघाताच्या कारणांचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

Palghar Crime: पालघरमध्ये लग्नाचं आमिष देत 20 वर्षीय आदिवासी तरुणीची 3 लाखांत विक्री; गर्भावस्थेत मारहाण, जेवण नाही आणि…

 

Web Title: Thane accident case terrible container accident at gaimukh ghat 11 vehicles damaged 4 injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 12:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले
1

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी
2

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Pune Accident: संक्रांतीच्या खरेदीला निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींवर काळाचा घाला; काळेवाडीत ट्रकच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू
3

Pune Accident: संक्रांतीच्या खरेदीला निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींवर काळाचा घाला; काळेवाडीत ट्रकच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…
4

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM