हुजेब फिरोज बागवान चालक (रा. यादगार सिटी, हरीकृपानगर बारामती) रयान अयुब खान (रा. हरीकृपानगर इंदापूर रोड, बारामती) जाकीर अल्लाउद्दीन शेख (रा.अंधेरी रेल्वे स्टेशन, मुंबई) पप्पू निषाद (रा. महादेव मळा, बारामती) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..
गोपनीय बातमीवरून पोलिसांची कारवाई मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास बारामती शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील श्रीराम नगर येथे एका टाटा कंपनीच्या कॅरी पिकअप टेम्पोमध्ये (क्र. एम . एच ४२, ए.क्यू ६६१७) नामांकित कंपनीच्या नावाने बनावट सिगारेटची वाहतूक व विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी मिळाली होती.
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त्यानुसार बारामती पोलिसांनी तक्रारदार आणि पंचांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सदर पिकअप टेम्पो ताब्यात घेतला ६ लाख ८२ हजारांच्या बनावट सिगारेट जप्त टेम्पोची पाहणी केली असता, त्यामध्ये ‘गोल्ड फ्लेक’ कंपनीच्या नावाचे बनावट सिगारेटचे बॉक्स आढळून आले. तपासादरम्यान हे बॉक्स बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.
पोलिसांनी कारवाईदरम्यान गोल्ड फ्लेक रेड २,४०,००३ किमतीचे ५० बॉक्स, गोल्ड लाईट ४,४२,००० किमतीचे १३० बॉक्स, टाटा कॅरी पिकअप टेम्पो ४,५०,००० रुपये किमतीचा पिकअप असा एकूण ११ लाख ३२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.
चालक हुजेब बागवान याच्याकडे चौकशी केली असता, त्याने हा माल रयान अयुब खान व जाकीर अल्लाउद्दीन शेख यांच्याकडून मिळाल्याचे आणि पप्पू निषाद यांच्या टेम्पोतून आणल्याचे सांगितले. मुंबईतील अंधेरी येथून हा बनावट माल पुरवला जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. सदर कारवाई बारामती शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार ज्ञानदेव क्षीरसागर, पोलीस हवालदार साबळे यांच्या पथकाने केलेली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस हवालदार यशवंत ज्ञानदेव पवार करत आहेत.
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