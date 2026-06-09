Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

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काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे नाव भूमिका धबडघाव असे आहे. ही जीएनएम नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षात शिकत होती. अत्यंत हुशार असलेल्या भूमिकाला वैद्यकीय क्षेत्रात आपले नाव कमवायचे होते आणि तिने त्यासाठी नीटची परीक्षाही दिली होती. नीट परीक्षेनंतर पुन्हा एकदा चांगला अभ्यास करून डॉक्टर होण्याचे मोठे स्वप्न तिच्या डोळ्यांत होते. मात्र सध्या नीट पेपरफुटीच्या गोंधळामुळे आणि आर्थिक विवंचनेतून तिने आत्महत्या केली.
अहोरात्र कष्ट
भूमिकाचे कुटुंब अत्यंत गरीब असून तिचे वडील एका ठिकाणी चौकीदार म्हणून काम करतात, तर तिची आई लोकांकडे धुणीभांडी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवते. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या मुलीचे शिक्षणाचे स्वप्न भंगू नये म्हणून तिचे आई-वडील अहोरात्र कष्ट उपसत होते. घराच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे भूमिकाने नर्सिंग शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला होता, जेणेकरून ती लवकर पायावर उभी राहून कुटुंबाला मदत करेल. मात्र एका बाजूला नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे डॉक्टर होण्याच्या वाटा बंद झाल्या आणि दुसऱ्या बाजूला घेतलेल्या नर्सिंग शिक्षणाचा खर्चही पेलवेनासा झाला. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चामुळे भूमिका गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक दडपणाखाली वावरत होती, असा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे. याच तणावातून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.
वडिलांनाच गंभीर आरोप
भूमिकाने नर्सिंगला प्रवेश घेतला तेव्हा सुरुवातीला महाविद्यालयाकडून कमी फी सांगण्यात आली होती. मात्र, प्रवेश घेतल्यानंतर नंतरच्या काळात या शुल्कात सातत्याने वाढ करण्यात येत गेल्याचा गंभीर आरोप तिच्या वडिलांनी केला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमधील हा मनमानी कारभार आणि वाढता खर्च पाहून भूमिका प्रचंड तणावाखाली आली होती.
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Ans: ती जीएनएम नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होती.
Ans: तिचे वडील चौकीदार होते, तर आई धुणीभांडी करून कुटुंब चालवत होती.
Ans: वाढती फी, आर्थिक विवंचना आणि NEET पेपरफुटीमुळे आलेला मानसिक ताण हे कारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.