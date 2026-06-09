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Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:51 AM IST
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सारांश

अकोल्यातील जीएनएम नर्सिंग शिकणाऱ्या एका होतकरू विद्यार्थिनीने आर्थिक विवंचना, वाढत्या फीचा ताण आणि NEET पेपरफुटीमुळे निर्माण झालेल्या मानसिक दबावातून आत्महत्या केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • NEET पेपरफुटी आणि शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे विद्यार्थिनी तणावात होती.
  • गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनी नर्सिंगचे शिक्षण घेत होती.
  • फी वाढ आणि आर्थिक अडचणींमुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप.
अकोला: अकोला येथून एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. उच्च शिक्षणाचे स्वप्न उराशी बाळगून डॉक्टर बनू पाहणाऱ्या एका तरुण आणि होतकरू विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. देशभरात वैधकीय प्रवेशासाठी होणाऱ्या नीट परीक्षेतील पेपर फुटीमुळे आणि आर्थिक विवंचनेचा कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.

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काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे नाव भूमिका धबडघाव असे आहे. ही जीएनएम नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षात शिकत होती. अत्यंत हुशार असलेल्या भूमिकाला वैद्यकीय क्षेत्रात आपले नाव कमवायचे होते आणि तिने त्यासाठी नीटची परीक्षाही दिली होती. नीट परीक्षेनंतर पुन्हा एकदा चांगला अभ्यास करून डॉक्टर होण्याचे मोठे स्वप्न तिच्या डोळ्यांत होते. मात्र सध्या नीट पेपरफुटीच्या गोंधळामुळे आणि आर्थिक विवंचनेतून तिने आत्महत्या केली.

अहोरात्र कष्ट

भूमिकाचे कुटुंब अत्यंत गरीब असून तिचे वडील एका ठिकाणी चौकीदार म्हणून काम करतात, तर तिची आई लोकांकडे धुणीभांडी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवते. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या मुलीचे शिक्षणाचे स्वप्न भंगू नये म्हणून तिचे आई-वडील अहोरात्र कष्ट उपसत होते. घराच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे भूमिकाने नर्सिंग शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला होता, जेणेकरून ती लवकर पायावर उभी राहून कुटुंबाला मदत करेल. मात्र एका बाजूला नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे डॉक्टर होण्याच्या वाटा बंद झाल्या आणि दुसऱ्या बाजूला घेतलेल्या नर्सिंग शिक्षणाचा खर्चही पेलवेनासा झाला. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चामुळे भूमिका गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक दडपणाखाली वावरत होती, असा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे. याच तणावातून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.

वडिलांनाच गंभीर आरोप

भूमिकाने नर्सिंगला प्रवेश घेतला तेव्हा सुरुवातीला महाविद्यालयाकडून कमी फी सांगण्यात आली होती. मात्र, प्रवेश घेतल्यानंतर नंतरच्या काळात या शुल्कात सातत्याने वाढ करण्यात येत गेल्याचा गंभीर आरोप तिच्या वडिलांनी केला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमधील हा मनमानी कारभार आणि वाढता खर्च पाहून भूमिका प्रचंड तणावाखाली आली होती.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थिनी कोणते शिक्षण घेत होती?

    Ans: ती जीएनएम नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होती.

  • Que: विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कशी होती?

    Ans: तिचे वडील चौकीदार होते, तर आई धुणीभांडी करून कुटुंब चालवत होती.

  • Que: कुटुंबीयांनी आत्महत्येमागे कोणते कारण सांगितले?

    Ans: वाढती फी, आर्थिक विवंचना आणि NEET पेपरफुटीमुळे आलेला मानसिक ताण हे कारण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Web Title: Akola news promising female student takes extreme step due to stress over neet paper leak incident in akola

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:51 AM

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