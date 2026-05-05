पवनचक्क्यांची केबल चोरी करणारी टोळी जेरबंद; 1 लाख 13 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

पाटण : पाटण तालुक्यातील पवनचक्क्यांमधून तांब्याच्या तारांसह केबलची चोरी करणाऱ्या टोळीचा सातारा येथील स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पाटण पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत ३ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून सुमारे १ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सडावाघापूर व वनकुसवडे (ता. पाटण) परिसरातील सुझलॉन कंपनीच्या पवनचक्क्यातील केबल वायरच्या चोरीच्या घटना ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान घडल्या होत्या. या प्रकरणी पाटण पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३ (२) तसेच भारतीय विद्युत अधिनियम कलम १३६ अन्वये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असताना सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजित घोडके यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार पाटण तालुक्यातील जांभेकरवाडी येथील काही जण या चोरीत सामील आहेत. त्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक परितोष दातीर यांच्या पथकाने सापळा रचून संशयितांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे प्रकाश निवृत्ती निकम (वय ३४), नवनाथ गुलाब कदम (वय २३) आणि पंकज आनंदा कदम (वय २५) (सर्व रा. जांभेकरवाडी, ता. पाटण) अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींकडून चोरीला गेलेल्या २६० किलो केबल वायरमधील तांब्याच्या तारा जप्त करण्यात आल्या आहेत.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे व अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. स्थानिक गुन्हे शाखा व पाटण पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबवली. आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत असून, पूढील तपास सुरू आहे.
सदर कारवाईत पाटणचे पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर, रमेश गर्जे, रोहित फाणे, परीतोष दातीर, विश्वास शिंगाडे, चव्हाण, सदगर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अंमलदार अतीष घाडगे, राजु मुलाणी, विजय कांबळे, संतोष सपकाळ, संजय शिर्के, शरद बेबले, लेलैश फडतरे, लक्ष्मण जगधने, प्रविण फडतरे, ओंकार यादव, अमित झेंडे, अजय जाधव, सुजित भोसले, अमित सपकाळ, अरुण पाटील, अमित माने, शिवाजी भिसे, अविनाश चव्हाण, स्वप्नील कुंभार, गणेश कापरे, स्वप्नील शिंदे, मोहन पवार, विशाल पवार, रोहित निकम, पृथ्वीराज जाधव, सचिन ससाणे, रविराज वर्णेकर, संकेत निकम, चालक शिवाजी गुरव व पाटण पोलीस स्टेशनचे अंमलदार आव्हाड, कदम, गुरव, मोरे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला आहे. सहभागी अधिकारी व अंमलदार यांचे पोलीस अधीक्षक, सातारा व अपर पोलीस अधीक्षक सातारा यांनी अभिनंदन केले.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात खळबळ! कॅबिनेट मंत्र्याच्या स्विय सहाय्यकाकडून पत्नीला ठार मारण्याचा प्रयत्न