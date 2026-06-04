Pune Crime: कारसाठी २ लाख, फ्लॅटसाठी ३ लाख, तणावात गर्भपात आणि…; मानसिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Beed Crime: हुंडाबळीचा आणखी एक बळी! ‘पैसे घेऊन ये’ म्हणत सतत छळ; 20 वर्षीय पूजाने उचललं टोकाचं पाऊल
काय नेमकं प्रकरण?
आत्महत्या करण्याऱ्या विवाहितेची नाव तेजस्विनी गोरख सोनवणे असे आहे. तिचा विवाह २५ जून २०२० रोजी गोरख संभाजी सोनवणे याच्याशी झाला होता. लग्नांनंतर सुरुवातीला सगळं सुरळीत होत. मात्र काही दिवसांनंतर सासरच्या मंडळींनी तेजस्विनीचा छळ करायला सुरुवात केली. गोरख याने कार घेण्यासाठी माहेरहून दोन लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. पैसे आणण्यास नकार दिल्याने तिला बेदम मारहाण आणि मानसिक त्रास देण्यात आला. जुलै २०२२ मध्ये पतीने तिला माहेरी आणून सोडले आणि पैसे असतील तरच पाठवा, नाहीतर पाठवू नका असे म्हंटले. नंतर नातेवाईकांच्या मध्यस्थीने ती पुन्हा सासरी गेली. त्यांनतर २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तेजस्विनीला मुलगी झाली.
मुलगा असेल तरच पाठवा…
मुलगी झाल्याने सासरच्यांनी डिलिव्हरीचा खर्च देण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर तिच्या वडिलांनी १ लाख रुपयांची रोकड आणून दवाखान्याचे बिल भरले. त्यानंतर जून २०२४ मध्ये तेजस्विनी पुन्हा गरोदर राहिली असता पती गोरख याने तिला माहेरी आणून सोडले आणि हिला आधी मुलगी झाली आहे, तुम्ही आता मुलगा की मुलगी हे चेक करा आणि मुलगा असेल तरच आमच्याकडे आणून सोडा असा अमानुष पवित्रा घेतला. या प्रचंड मानसिक तणावामुळे तेजस्विनीचा स्वतःहून गर्भपात (अबॉर्शन) झाला.
फ्लॅटसाठी ३ लाख आणि ‘अधिक मासात’
एप्रिल २०२६ मध्ये पती गोरख याला फ्लॅट खरेदी करायचा होता. त्यासाठी त्याने तेजस्विनीकडे ३ लाख रुपयानासाठी तगादा लावला. त्यावेळी तिने नकार दिला तर तिला मारहाण करण्यात आली. एवढेच नाही तर माहेरच्या लोकांशी संपर्क तोडण्यास भाग पाडले गेले. त्यानंतर मे महिन्यात ‘अधिक मास’ असल्याने तेजस्विनीच्या वडिलांनी जावई आणि व्याहींना जेवणासाठी बोलावले होते. मात्र आम्हाला सोन्याची अंगठी दिली तरच जेवायला येऊ, नाही तर येणार नाही असा हट्ट गोरखने धरला. अखेर ते जेवायला आले. पण तिथेही रागाच्या भरात त्यांनी तेजस्विनीला मारहाण करत शिवीगाळ केली.
छळाला कंटाळू आत्महत्या
२ जून ला रात्री १० वाजताच्या सुमारास गोरख याने तेजस्विनीच्या वडिलांना फोन केले आणि सांगितले की तेजस्विनीने आतून दरवाजा लावून घेतला असून ती दार उघडत नाही. त्यांनतर काही वेळातच तेजस्विनीचे मामा दत्तात्रय बापूराव दाते यांनी फोन करून सांगितले की, तेजस्विनीने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. तिला तातडीने पुण्यातील मनिपाल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी तिला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.
गुन्हा दाखल
या प्रकरणी तेजस्विनीच्या वडिलांनी चंदननगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या फिर्यादीवरून चंदननगर पोलिसांनी गोरख संभाजी सोनवणे(वय ३२ वर्षे – पती), संभाजी लक्ष्मण सोनवणे(वय ६२ वर्षे – सासरा), अलका संभाजी सोनवणे(वय ५५ वर्षे – सासू) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.
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Ans: आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव तेजस्विनी गोरख सोनवणे आहे.
Ans: कार खरेदीसाठी पैसे, फ्लॅटसाठी ३ लाख रुपये आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी केली जात होती.
Ans: पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.