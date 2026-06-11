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Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:56 AM IST
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सारांश

पुण्यातील सहकारनगर परिसरात रात्री उशिरा मेडिकलसमोर गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत योगेश मानेकर नावाचा तरुण जखमी झाला असून त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. चार जणांनी गोळीबार केल्याची माहिती समोर आली असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सहकारनगरातील मेडिकलसमोर रात्री गोळीबाराची घटना
  • योगेश मानेकर नावाचा तरुण जखमी, उपचार सुरू
  • चार संशयितांकडून गोळीबार; पोलिस तपासात जुटले
पुणे: पुणे शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुधवार रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास सहकारनगर भागात गोळीबार झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे पुणे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

पुण्यातील सहकारनगर येथील शिंदे हायस्कुल जवळ असलेल्या मेडिकलवर गोळीबार गोळीबार करण्यात आला. यावेळी तीन गोळ्या झाडल्याची माहिती समोर आली. रात्री ९ वाजून ५५ मिनिटांनी या गोळीबाराची घटना घडली. गोळीबार होताच परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पुणे पोलिसांचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला. त्याचे नाव योगेश मानेकर असे आहे. त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

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गोळीबार का करण्यात आला? हे अद्याप समोर आलेले नाही आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे. सध्या घटनास्थळावर मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी हजर असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. या घटनेत योगेश मानेकर नावाचा तरूण जखमी झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. योगेशला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या गोळीबारामागे नेमकं काय कारण होतं हे समजू शकलेलं नाही. 4 जणांनी हा गोळीबार केल्याची माहिती आहे. दोन राऊंड फायर झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या चारही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

जेवायला जातो’ म्हणत घराबाहेर पडला, अटल सेतूवरून घेतली समुद्रात उडी; कारण अद्याप अस्पष्ट

पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अटल सेतू पुलावरून समुद्रात २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारल्याची घटना समोर आली आहे. शोधमोहीम हाती घेऊनही पोलिसांना त्याची बॉडी मिळालेली नाही आहे. ही घटना रविवारी ( ७ जून) च्या मध्यरात्री घडली. त्याने आपल्या कुटुंबियांना बाहेर जेवणासाठी जात असल्याचे सांगितले आणि घराबाहेर पडला. तो थेट कार घेऊन उडी अटळ सेतूवर गेला आणि थेट समुद्रात उडी मारली. त्याने आत्महत्या का केली याचा शोध अद्याप लागलेला नाही आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबाराची घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील सहकारनगर परिसरातील शिंदे हायस्कूलजवळील मेडिकलसमोर घटना घडली.

  • Que: या घटनेत कोण जखमी झाला?

    Ans: योगेश मानेकर नावाचा तरुण या गोळीबारात जखमी झाला.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय माहिती दिली?

    Ans: चार जणांनी गोळीबार केल्याची माहिती असून, घटनेचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Web Title: Pune crime high drama in sahakarnagar shooting outside a medical store youth injured atmosphere of fear in the area

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:52 AM

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