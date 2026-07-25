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Latur Crime: प्रेमाचे आमिष दाखवून १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण; डांबून ठेवत अत्याचार; २४ तासात पोलिसांनी लावला छडा

Updated On: Jul 25, 2026 | 01:28 PM IST
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सारांश

लातूरमधील 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे प्रेमाचे आमिष दाखवून अपहरण करण्यात आले. आरोपींनी तिला रत्नागिरीच्या चिपळूणमध्ये डांबून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनच्या मदतीने अवघ्या 24 तासांत मुलीची सुटका करत मुख्य आरोपीसह दोन जणांना अटक केली. या प्रकरणी पोक्सोसह गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रेमाचे आमिष दाखवून 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला चिपळूणमध्ये डांबून ठेवण्यात आले.
  • उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनच्या मदतीने अवघ्या 24 तासांत मुलीची सुखरूप सुटका केली.
  • मुख्य आरोपीसह दोन जणांना अटक करण्यात आली असून BNS आणि पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Latur Crime: लातूर जिल्ह्यातून के धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १७ वर्षीय मुलीचं अपहरण करून तिला रत्नागिरी जिल्ह्यात डांबून ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. प्रेमाचे आमिष दाखवत तिच्याला पाळवून नेण्यात आलं होत. या धक्कादायक घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत संपूर्ण गुन्ह्याचा छडा लावला असून पीडित मुलीची सुटका केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

उदगीर तालुक्यातील लोणी गावातील मुलगी एक अल्पवयीन मुलगी अचानक बेपत्ता झाली होती. कुटुंबीयांनी तिचा सर्वत्र शोध घेतला, मात्र ती कुठेच न सापडल्याने कुटुंबीयांनी तातडीने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मुलीची वय लक्षात घेत पोलिसांनी तातडीने अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी संशयितांच्या मोबाईल क्रमांकाचे तांत्रिक विश्लेषण सुरु केले. मोबाईल लोकेशन ट्रेस करत असतांना पोलिसांना पीडित मुलगी लातूरमध्ये नसून रत्नागिरी येथे असल्याचे निष्पन्न झाले.

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उदगीर पोलिसांनी तातडीने स्थानिक यंत्रणेच्या मदतीने तिथे छापा टाकला. पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत त्या घरातून मुलीची सुटका केली आणि दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. पीडितेने घडलेली घडताना पोलिसांना सांगितली. या भयानक प्रकारानंतर या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो – POCSO) अंतर्गत अत्यंत कडक कलमे वाढवण्यात आली आहेत. पोलिसांनी कृष्णा अच्युत फड (१८, मुख्य आरोपी – अत्याचार केल्याचा आरोप) आणि गणेश बसुराज फड (२०, सह-आरोपी) यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. गणेश हा चिपळूणच्या ग्रामीण भागात राहतो. याच मित्राच्या घरात पीडित मुलीला डांबून ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली असून, पोलिस आता चिपळूणमधील त्या स्थानिक मित्राच्या भूमिकेसह या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण कुठून करण्यात आले होते?

    Ans: लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातून.

  • Que: मुलीची सुटका पोलिसांनी कुठून केली?

    Ans: रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमधून.

  • Que: आरोपींवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली?

    Ans: भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत.

Web Title: Latur crime 17 year old girl abducted under the pretext of love

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Published On: Jul 25, 2026 | 01:28 PM

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