Latur Crime: प्रेमाचे आमिष दाखवून १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण; डांबून ठेवत अत्याचार; २४ तासात पोलिसांनी लावला छडा

उदगीर तालुक्यातील लोणी गावातील मुलगी एक अल्पवयीन मुलगी अचानक बेपत्ता झाली होती. कुटुंबीयांनी तिचा सर्वत्र शोध घेतला, मात्र ती कुठेच न सापडल्याने कुटुंबीयांनी तातडीने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मुलीची वय लक्षात घेत पोलिसांनी तातडीने अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी संशयितांच्या मोबाईल क्रमांकाचे तांत्रिक विश्लेषण सुरु केले. मोबाईल लोकेशन ट्रेस करत असतांना पोलिसांना पीडित मुलगी लातूरमध्ये नसून रत्नागिरी येथे असल्याचे निष्पन्न झाले.
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उदगीर पोलिसांनी तातडीने स्थानिक यंत्रणेच्या मदतीने तिथे छापा टाकला. पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत त्या घरातून मुलीची सुटका केली आणि दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. पीडितेने घडलेली घडताना पोलिसांना सांगितली. या भयानक प्रकारानंतर या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो – POCSO) अंतर्गत अत्यंत कडक कलमे वाढवण्यात आली आहेत. पोलिसांनी कृष्णा अच्युत फड (१८, मुख्य आरोपी – अत्याचार केल्याचा आरोप) आणि गणेश बसुराज फड (२०, सह-आरोपी) यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. गणेश हा चिपळूणच्या ग्रामीण भागात राहतो. याच मित्राच्या घरात पीडित मुलीला डांबून ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली असून, पोलिस आता चिपळूणमधील त्या स्थानिक मित्राच्या भूमिकेसह या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
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Ans: लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातून.
Ans: रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमधून.
Ans: भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत.