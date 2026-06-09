Pune Crime: जेवायला जातो’ म्हणत घराबाहेर पडला, अटल सेतूवरून घेतली समुद्रात उडी; कारण अद्याप अस्पष्ट

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काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रतीक सुभाष रासकर असे आहे. हा मूळचा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील रहिवासी आहे. तो शेअर बाजार शिकवणी वर्गाशी संबंधित सर्व कामे करायचा. ७ जून रोजी प्रतिक जेव्हा घराबाहेर पडला. तेव्हा त्याने सांगितले की, मी जेवण करायला बाहेर जात आहे. त्यानंतर प्रतीक कार घेऊन अटल सेतूवर आला. अटल सेतूवरील यंत्रणांची नजर चुकवून प्रतिकने थेट समुद्रात उडी घेतली. ही घटना मध्यरात्री १ वाजून २९ मिनिटाला घडली.
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने शोधमोहीम सुरु केली. त्याने आत्महत्या का केली, यामागचे कारण काय? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे कुटुंबीयांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात असून परिसरात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी प्रतिक रासकर याबाबत कोणालाही माहिती मिळाल्यास तात्काळ पोलीस ठाण्यात संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. प्रतीकचे वर्णन देखील पोलिसांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार त्याचा रंग गोरा, शरीरयष्टी मजबूत, उंची अंदाजे 5 फूट 10 इंच, काळे वाढलेले केस, काळे डोळे तसेच थोडी वाढलेली दाढी-मिशी आहे. घटनेच्या वेळी त्याने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि ग्रे रंगाची पॅन्ट परिधान केली होती. तो मराठी आणि हिंदी भाषा बोलतो, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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पुण्याजवळील तुळापूर येथे एका आलिशान बंगल्यात सुरू असलेल्या हायप्रोफाईल रेव पार्टीवर पुणे पोलिसांनी धाड टाकत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात मद्यसाठा, गांजा आणि हुक्का पॉट जप्त करण्यात आले असून तब्बल ७८ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्टीत सुमारे १५६ जण सहभागी असल्याची माहिती समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
Ans: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रतिक सुभाष रासकर आहे.
Ans: 7 जून रोजी मध्यरात्री 1 वाजून 29 मिनिटांनी ही घटना घडली.
Ans: उलवे पोलिसांनी समुद्रात शोधमोहीम सुरू केली असून नागरिकांना माहिती मिळाल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.