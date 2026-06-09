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Pune Crime: जेवायला जातो’ म्हणत घराबाहेर पडला, अटल सेतूवरून घेतली समुद्रात उडी; कारण अद्याप अस्पष्ट

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:09 AM IST
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सारांश

अटल सेतूवरून 28 वर्षीय प्रतिक रासकर या तरुणाने समुद्रात उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेअर मार्केट क्लासेसशी संबंधित असलेला प्रतिक घरातून बाहेर जेवायला जात असल्याचे सांगून निघाला होता. पोलिसांकडून समुद्रात शोधमोहीम सुरू असून मृतदेह अद्याप सापडलेला नाही.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • अटल सेतूवरून 28 वर्षीय तरुणाची समुद्रात उडी.
  • प्रतिक रासकर शेअर मार्केट क्लासेसशी संबंधित काम करत होता.
  • उलवे पोलिसांकडून समुद्रात शोधमोहीम सुरू.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अटल सेतू पुलावरून समुद्रात २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारल्याची घटना समोर आली आहे. शोधमोहीम हाती घेऊनही पोलिसांना त्याची बॉडी मिळालेली नाही आहे. ही घटना रविवारी ( ७ जून) च्या मध्यरात्री घडली. त्याने आपल्या कुटुंबियांना बाहेर जेवणासाठी जात असल्याचे सांगितले आणि घराबाहेर पडला. तो थेट कार घेऊन उडी अटळ सेतूवर गेला आणि थेट समुद्रात उडी मारली. त्याने आत्महत्या का केली याचा शोध अद्याप लागलेला नाही आहे.

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काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रतीक सुभाष रासकर असे आहे. हा मूळचा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील रहिवासी आहे. तो शेअर बाजार शिकवणी वर्गाशी संबंधित सर्व कामे करायचा. ७ जून रोजी प्रतिक जेव्हा घराबाहेर पडला. तेव्हा त्याने सांगितले की, मी जेवण करायला बाहेर जात आहे. त्यानंतर प्रतीक कार घेऊन अटल सेतूवर आला. अटल सेतूवरील यंत्रणांची नजर चुकवून प्रतिकने थेट समुद्रात उडी घेतली. ही घटना मध्यरात्री १ वाजून २९ मिनिटाला घडली.

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने शोधमोहीम सुरु केली. त्याने आत्महत्या का केली, यामागचे कारण काय? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे कुटुंबीयांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात असून परिसरात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी प्रतिक रासकर याबाबत कोणालाही माहिती मिळाल्यास तात्काळ पोलीस ठाण्यात संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. प्रतीकचे वर्णन देखील पोलिसांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार त्याचा रंग गोरा, शरीरयष्टी मजबूत, उंची अंदाजे 5 फूट 10 इंच, काळे वाढलेले केस, काळे डोळे तसेच थोडी वाढलेली दाढी-मिशी आहे. घटनेच्या वेळी त्याने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि ग्रे रंगाची पॅन्ट परिधान केली होती. तो मराठी आणि हिंदी भाषा बोलतो, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

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पुण्याजवळील तुळापूर येथे एका आलिशान बंगल्यात सुरू असलेल्या हायप्रोफाईल रेव पार्टीवर पुणे पोलिसांनी धाड टाकत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात मद्यसाठा, गांजा आणि हुक्का पॉट जप्त करण्यात आले असून तब्बल ७८ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्टीत सुमारे १५६ जण सहभागी असल्याची माहिती समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रतिक सुभाष रासकर आहे.

  • Que: घटना कधी घडली?

    Ans: 7 जून रोजी मध्यरात्री 1 वाजून 29 मिनिटांनी ही घटना घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई सुरू केली आहे?

    Ans: उलवे पोलिसांनी समुद्रात शोधमोहीम सुरू केली असून नागरिकांना माहिती मिळाल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.

Web Title: Pune crime man left home saying he was going for a meal jumped into the sea from atal setu reason remains unclear

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Published On: Jun 09, 2026 | 08:09 AM

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