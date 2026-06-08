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जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! मुंबई महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:15 PM IST
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सारांश

Jaaved Jaaferi Wife Habiba Fraud Case News: जावेद जाफरी यांच्या पत्नीची १६.२४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बीएमसी अधिकारी महेश पाटील यांना निलंबित करण्यात आले असून, गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे.

जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! (Photo Credit- X)

जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा!
  • मुंबई महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई
  • नेमकं प्रकरण काय?
Jaaved Jaaferi Wife Habiba Fraud BMC Officer: बीएमसीच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) ‘के-नॉर्थ’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांच्यावरील आरोपांमुळे बीएमसीच्या कामकाजाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलीस तक्रारीनुसार, महेश पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांनी अभिनेता जावेद जाफरी यांची पत्नी हबीबा जाफरी यांना एका कथित कटामध्ये अडकवले. आरोपींनी हबीबा जाफरी यांना मुंबईतील उच्चभ्रू वांद्रे परिसरातील एका पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. या प्रकल्पातील गुंतवणुकीतून भविष्यात मोठा नफा आणि चांगला परतावा मिळेल, अशी त्यांना खात्री देण्यात आली होती. या आकर्षक आश्वासनांना भुलून गुंतवणूक केल्यानंतरच हा संपूर्ण कट उघडकीस आला.

बनावट कागदपत्रांचा वापर करून १६.२४ कोटी रुपयांचा कट

तपासादरम्यान असे आढळून आले की, आरोपी केवळ तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून राहिले नाहीत; तर गुंतवणूक खरी वाटावी यासाठी त्यांनी फसवणुकीचा मार्गही अवलंबला. फसवणुकीच्या उद्देशाने पूर्णपणे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप संबंधित बीएमसी अधिकारी आणि त्यांच्या साथीदारांवर आहे. या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्यांनी हबीबा जाफरी यांची एकूण १६.२४ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. फसवणुकीचे गांभीर्य लक्षात येताच, पीडितेने त्वरित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली.

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खार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच अधिकारी फरार

पीडितेच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करत, मुंबई पोलिसांनी बीएमसी अधिकारी महेश पाटील आणि इतर पाच सह-आरोपींविरुद्ध खार पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि फसवणूक यांशी संबंधित कायद्याच्या विविध कलमांखाली त्यांच्यावर गुन्हा (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याचे समजताच सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांनी आपली जागा बदलली आणि ते फरार झाले. स्थानिक पोलीस पथके त्यांच्या संभाव्य लपण्याच्या ठिकाणांवर सतत छापे टाकत आहेत, परंतु अद्याप त्यांचा कोणताही मागमूस लागलेला नाही.

मुंबई गुन्हे शाखेकडे तपास; विविध ठिकाणी छापे सुरू

या प्रकरणात गुंतलेली मोठी रक्कम आणि ‘वर्ग-१’ (Class-I) दर्जाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा कथित सहभाग पाहता, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. या फसवणुकीमागील संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी गुन्हे शाखेची विशेष पथके आता काम करत आहेत. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार, निलंबित अधिकारी महेश पाटील आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर पाच आरोपींना पकडण्यासाठी मुंबई आणि आसपासच्या विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी वेगाने छापे टाकले जात आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांना लवकरच तुरुंगात टाकले जाईल.

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Web Title: Javed jaffreys wife swindled of 1620 crore senior bmc official faces immediate suspension

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:14 PM

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