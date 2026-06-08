जावेद जाफरी यांच्या पत्नीला १६.२० कोटींचा गंडा! मुंबई महापालिकेच्या बड्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई

तपासादरम्यान असे आढळून आले की, आरोपी केवळ तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून राहिले नाहीत; तर गुंतवणूक खरी वाटावी यासाठी त्यांनी फसवणुकीचा मार्गही अवलंबला. फसवणुकीच्या उद्देशाने पूर्णपणे बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप संबंधित बीएमसी अधिकारी आणि त्यांच्या साथीदारांवर आहे. या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्यांनी हबीबा जाफरी यांची एकूण १६.२४ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. फसवणुकीचे गांभीर्य लक्षात येताच, पीडितेने त्वरित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली.
₹16.24 crore lost in an alleged investment scam! Reports suggest Javed Jaffrey’s wife Habiba Jaffrey became a victim, while BMC’s Mandeesh Patil has been suspended after serious allegations surfaced. Mumbai Crime Branch has now taken over the investigation. Allegedly, forged… pic.twitter.com/T2Js2gHR6W — India Forums (@indiaforums) June 8, 2026
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पीडितेच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करत, मुंबई पोलिसांनी बीएमसी अधिकारी महेश पाटील आणि इतर पाच सह-आरोपींविरुद्ध खार पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि फसवणूक यांशी संबंधित कायद्याच्या विविध कलमांखाली त्यांच्यावर गुन्हा (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याचे समजताच सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांनी आपली जागा बदलली आणि ते फरार झाले. स्थानिक पोलीस पथके त्यांच्या संभाव्य लपण्याच्या ठिकाणांवर सतत छापे टाकत आहेत, परंतु अद्याप त्यांचा कोणताही मागमूस लागलेला नाही.
या प्रकरणात गुंतलेली मोठी रक्कम आणि ‘वर्ग-१’ (Class-I) दर्जाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा कथित सहभाग पाहता, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. या फसवणुकीमागील संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी गुन्हे शाखेची विशेष पथके आता काम करत आहेत. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार, निलंबित अधिकारी महेश पाटील आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर पाच आरोपींना पकडण्यासाठी मुंबई आणि आसपासच्या विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी वेगाने छापे टाकले जात आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांना लवकरच तुरुंगात टाकले जाईल.
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