रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Buldhana News: १५,४११ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित, वीज वितरणचा सापत्नभाव; श्रीमंतांना अभय, सर्वसामान्यांची कापली वीज

Updated On: Jul 25, 2026 | 01:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

Buldhana Mahavitaran Power supply disconnected: बुलढाणा जिल्ह्यात थकीत वीजबिलाच्या वाढत्या रकमेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महावितरणने मोठी कारवाई करत १५,४११ घरगुती ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे.

Buldhana News: १५,४११ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित, वीज वितरणचा सापत्नभाव; श्रीमंतांना अभय, सर्वसामान्यांची कापली वीज
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • १५,४११ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित
  • श्रीमंतांना अभय, सर्वसामान्यांची कापली वीज
  • पुढे कठोर कारवाई
बुलढाणा, ब्युरो: थकीत वीजबिलाच्या वाढत्या आकड्‌यामुळे महावितरणने आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जिल्ह्यातील हजारो थकबाकीदार ग्राहकांवर थेट वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली असून, १५ हजार ४११ घरगुती वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा करण्यात आला आहे. बंद एवढेच नव्हे; तर दीर्घकाळ थकबाकी न भरलेल्या १ लाख ८१ हजार ८९१ ग्राहकांचे वीज मीटरही काढून घेण्यात आल्याचे महावितरणच्या दप्तरी नोंद असलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ६४ हजार २८३ घरगुती वीज ग्राहक आहेत.

Farmers News: विदर्भात २६ टक्के पेरणी बाकी, राज्यात अमरावती विभाग आघाडीवर, जिल्ह्यांमध्ये बुलढाणा ‘टॉप’

या ग्राहकांकडे ५२ कोटी ९६ लाख ५४ हजार रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. यापैकी १५ हजार ४११ ग्राहकांकडे तब्बल २४ कोटी ८३ लाख ११ हजार रुपयांची थकबाकी असल्याने त्यांचा वीजपुरवठाखंडित करण्यात आला आहे. महावितरणने थकबाकीदारांना वारंवार नोटिसा, जनजागृती आणि हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, अनेक ग्राहकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर वीजपुरवठा बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली. महसूल वसुलीला गती देण्यासाठी ही मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुढे कठोर कारवाई

अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना थकीत वीजबिले तातडीने भरून वीजपुरवठा पूर्ववत करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा नियमानुसार वीजजोडणी कायमस्वरूपी तोडण्यासह पुढील कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

थकीत वीजबिल त्वरित भरून महावितरणला सहकार्य करा

थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर नियमानुसार वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात येईल. थकबाकीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्राहकांवर पुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी आपल्याकडील थकीत बिल भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणच्यावतीने करण्यात आले.

महावितरण बुलढाणाचे अधीक्षक अभियंता, धनंजय अहेर म्हणाले की, महावितरणच्या थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज तोडणी मोहीम सध्या सुरू असल्याने वीज ग्राहकांनी आपल्याकडील थकबाकी वीज बिलाचा भरणा करून विद्युत पुरवठा सुरळीत चालू ठेवावा.

डिव्हिजननुसार ग्राहकांची संख्या

  • बुलढाणाः ११४९५६
  • खामगावः ११३३१२
  • मलकापूरः १२८६८५
  • मेहकरः १०७३३०
  • एकूण : ४६४२८३

वीज ग्राहक आणि थकबाकी

  • घरगुती वीज ग्राहक: ४,६४,२८३
  • थकबाकी ५२९६.५४
  • वीजपुरवठा खंडित ग्राहक: १५,४११
  • मीटर काढून घेतलेले ग्राहक : १८१८९१
Buldhana News : एसटी बसस्थानक परिसरात वृक्षारोपण! राज्य परिवहन विभागीय कार्यालयातर्फे पर्यावरणाचा संदेश

Web Title: Buldhana mahavitaran power disconnection electricity bill arrears recovery drive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buldhana News : धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद! गिरडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर केला होता हल्ला
1

Buldhana News : धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद! गिरडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर केला होता हल्ला

Buldhana News : एसटी बसस्थानक परिसरात वृक्षारोपण! राज्य परिवहन विभागीय कार्यालयातर्फे पर्यावरणाचा संदेश
2

Buldhana News : एसटी बसस्थानक परिसरात वृक्षारोपण! राज्य परिवहन विभागीय कार्यालयातर्फे पर्यावरणाचा संदेश

Buldhana News : बुलढाण्यात धक्कादायक घटना; दाम्पत्याला शस्त्राचा धाक दाखवत विवाहितेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार
3

Buldhana News : बुलढाण्यात धक्कादायक घटना; दाम्पत्याला शस्त्राचा धाक दाखवत विवाहितेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार

Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा
4

Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Jul 26, 2026 | 08:00 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Jul 26, 2026 | 07:46 AM
Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 26, 2026 | 07:05 AM
Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Jul 26, 2026 | 05:30 AM
‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 26, 2026 | 02:35 AM
कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

Jul 26, 2026 | 12:30 AM
‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

Jul 25, 2026 | 10:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा