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विनातिकीट प्रवाशांवर मध्य रेल्वेचा मोठा दणका; तीन महिन्यांत १०१ कोटींचा दंड वसूल

Updated On: Jul 25, 2026 | 01:33 PM IST
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सारांश

मध्य रेल्वेने विनातिकीट आणि अवैध तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात कारवाईची मोहीम आणखी तीव्र केली आहे. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत कारवाई आणि दंड वसुलीत लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

विनातिकीट प्रवाशांवर मध्य रेल्वेचा मोठा दणका; तीन महिन्यांत १०१ कोटींचा दंड वसूल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • विशेष तपासणी मोहिमांमध्ये लाखो प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली.
  • दंडातून मिळालेल्या महसुलात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे.
  • वैध तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.
मध्य रेल्वेने विनातिकीट आणि अवैध तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) १२.८६ लाख प्रवाशांवर कारवाई करून १०१.२१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ११.३४ लाख प्रवाशांवर कारवाई करून ७०.७२ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. त्यामुळे यंदा कारवाईच्या प्रकरणांत १४ टक्क्यांची, तर दंडाच्या महसुलात ४३ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

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मुंबईसह मध्य रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा, अचानक तपासणी, स्थानके सील करून तपासणी तसेच मेगा तिकीट तपासणी मोहिमा राबविण्यात आल्या. त्यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ६.०२ लाख प्रकरणे नोंदली गेली असून, ४०.६० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. त्यापाठोपाठ भुसावळ विभागात २.६६ लाख प्रकरणांतून २८.०६ कोटी रुपये, नागपूर विभागात १.५४ लाख प्रकरणांतून १०.९१ कोटी रुपये, पुणे विभागात १.२९ लाख प्रकरणांतून ११.११ कोटी रुपये, सोलापूर विभागात ०.७० लाख प्रकरणांतून ४.१० कोटी रुपये, तर मुख्यालयाच्या पथकांनी ०.६५ लाख प्रकरणांतून ६.४३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला.

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जूनमध्येच ३.५५ लाख प्रवाशांवर कारवाई

  • केवळ जून २०२६ महिन्यात ३.५५ लाख विनातिकीट अथवा अवैध तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. जून २०२५ मध्ये ही संख्या ३.५४ लाख होती. यंदा जून महिन्यात २५.८५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला असून, तो गेल्या वर्षीच्या २०.८५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे २४ टक्क्यांनी अधिक आहे.
  • रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच विनातिकीट प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये केला आहे.
    त्यानंतर मध्य रेल्वेने स्थानके, मेल-एक्स्प्रेस, पैंसेजर, विशेष गाड्या तसेच मुंबई आणि पुणे विभागातील उपनगरीय लोकलमध्ये तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
  • प्रवाशांनी वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा. अन्यथा नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Central railway ticket checking drive ticketless passengers fine record recovery 2026

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Published On: Jul 25, 2026 | 01:33 PM

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