  • Former Asian Games Chairmen And Gold Medalist Raja Randhir Singh Passed Away

Randhir Singh Passed Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा ‘गोल्डन बॉय’ हरपला; राजा रणधीर सिंह काळाच्या पडद्याआड

Updated On: May 27, 2026 | 03:15 PM IST
राजा रणधीर सिंग यांचा जन्म 18 ऑक्टोबर 1956 मध्ये पटियालामधील एका राजघराण्यात झाला होता. ते गेले अनेक दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. मात्र आज त्यांनी प्राणज्योत मालवली आहे.

Randhir Singh Passed Away: भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा 'गोल्डन बॉय' हरपला; राजा रणधीर सिंह काळाच्या पडद्याआड

रणधीर सिंग यांचे निधन (फोटो- सोशल मिडिया)

सुवर्णपदक विजेते रणधीर सिंग यांचे निधन
 एशियन गेम्समध्ये भारतासाठी जिंकले होते सुवर्णपदक 
79 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

नवी दिल्ली: भारतीय क्रीडा विश्वात सध्या दु:खाचे वातावरण आहे. कारण देशाचे दिग्गज नेमबाज आणि ऑलिम्पिक कौन्सिल ऑफ आशियाचे माजी अध्यक्ष रणधीर सिंग यांचे निधन झाले. त्यामुळे क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या जाण्याने भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील एका सुवर्ण युगाचा अंत झाला आहे.

वयाच्या 79 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून ते वयोमानानुसार उद्भवलेल्या आजारांशी झुंज देत होते. मात्र त्यांची झुंज अपयशी ठरली आहे. ते गेले अनेक दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. मात्र आज त्यांनी प्राणज्योत मालवली आहे. राजा रणधीर सिंग यांचा जन्म 18 ऑक्टोबर 1956 मध्ये पटियालामधील एका राजघराण्यात झाला होता.

राजा रणधीर सिंग यांनी बँकॉक येथील आशियाई खेळांमध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे. आशियाई खेळांच्या इतिहासात नेमबाजीत भारताला मिळालेले हे पहिलेच सुवर्णपदक होते. या एका पदकाने भारतामध्ये नेमबाजी या खेळाची पायाभरणी केली. त्यानंतर त्यांनी सलग ५ ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले. रणधीर सिंह यांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Published On: May 27, 2026 | 03:08 PM

